未来神舟十三号飞船将与空间站核心舱径向交会对接，难度更大

IT之家 9 月 16 日消息 我国神舟十二号载人 飞船已于今日上午与空间站天和核心舱分离，于 13 时 38 分完成了与空间站的绕飞以及径向交会实验。根据央视新闻消息，本次试验目的是为了在神舟十二号返回地球前，验证径向交会的关键技术。因为未来将要发射的神舟十三号飞船，就将与核心舱径向对接口实现交会对接。

我国目前在太空进行航天器的交会对接，都是在水平方向进行，两个航天器保持在一条直线上。这种方式只要控制好相对速度即可实现交会对接。而此次径向交会试验，神舟十二号与空间站呈 90° 角，从下方与连接点进行交会，难度有很大的提升。

航天科技集团五院 502 所科技委主任解永春表示，前向对接和后向对接在 200 米的保持点是一个稳定的保持点，即使飞船发动机不开机，也是能够保持稳定的。但是径向交会对接则不同，需要连续的轨道控制，不断调整姿态，这种技术对科研人员提出了挑战。谢永春表示，要保证在姿态机动的过程中，敏感器信息不丢失。这种方式与水平交会对接相比，保持姿态测量难度要大一点，研发人员通过提高动态情况下敏感器的测量精度和稳定性来解决这一难题。

IT之家了解到，飞船上的敏感器相当于飞船的眼睛，可以用于判断飞行姿态和位置。神舟十二号飞船本次试验只交会不对接，主要目的就是要验证在交会过程中，飞船上的敏感器是否能有效发挥作用。解永春表示如果我们看不清楚标志点，就对我们的测量精度有很大的影响。另外径向与前向对接和后向对接，它光照条件可能也不一样，这些对它反射特性都会有影响，所以我们要先试一下。