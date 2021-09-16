虚拟机运行微软 Win11 预览版 22458 弹出警告提醒，需强制执行 TPM 2.0 要求

IT之家 9 月 16 日消息 微软今天推送了 Windows 11 Dev 预览版 Build 22458 系统。在这个版本中，“开始”上的电源菜单现在有指向登录选项的链接。微软还承认存在“开始”按钮在任务栏上不居中的问题。

此前针对 Windows 11，微软强调了官方受支持的硬件配置需求。IT之家获悉，微软的结论是，Windows 11 所选择的兼容 64 位处理器、4GB 内存、64GB 存储空间、UEFI secure boot、图形要求和 TPM 2.0 是正确的最低系统要求，以实现建立的原则，为用户提供最佳支持。

据 MSPoweruser 报道，微软现在正在执行对 Windows 11 虚拟机的 TPM 2.0 模块的要求，以便能够更新到最新版本的 Windows 11 预览版 Build 22458。

Twitter 上的用户 @XenoPanthe 报告了以下问题警告，显示“这台 PC 必须要支持 TPM 2.0”。

微软最近澄清了 Windows Insiders 继续执行该计划的要求，称 Windows Insiders 的电脑不符合 Windows 11 的最低要求（如 TPM 2.0），但仍能安装操作系统的累积更新补丁，直到 Windows 11 正式发布/普遍可用。

IT之家获悉，根据微软及其合作伙伴发布的官方文件，你需要英特尔第八代或更新的处理器来运行新的操作系统。微软目前正计划支持英特尔的第 8 代和 AMD 的 Ryzen 2000 系列芯片，还有少量的英特尔第七代芯片，而对于旧硬件来说，看起来一切都结束了。

不过任何拥有旧 CPU 的电脑，如果没有通过正式支持的升级测试，仍然可以继续下载 Windows 11 的 ISO 镜像文件并手动安装操作系统。但不会获得 Windows Update 渠道的重大版本更新。

Windows 11 首个正式版将在 10 月 5 日开始推送。