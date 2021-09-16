Win11 Dev 预览版 Build 22458.1000 推送，微软承认任务栏图标不居中问题

IT之家 9 月 16 日消息 微软今日向 Win11 Dev 频道的用户推送了 Build 22458.1000（rs_prerelease）更新，本次更新意味着发布到 Dev 频道的版本将高于 10 月 5 日发布给客户的 Windows 11 正式版版本。

微软表示，Dev 预览版的用户在桌面右下角看到的水印是正常的，本次更新包含了多项改进和 Bug 修复。

改进和修复：

在开始菜单的电源菜单下添加了登录选项（上个版本已出现，但微软忘记记录了）。

开始菜单：

修复了影响启动可靠性的根本问题。

搜索：

现在可以将文件夹名称中带有#的文件夹添加到索引中。

设置：

解决了在尝试打开显示页面时有时会导致设置崩溃的问题；

点击“高级显示设置”中的“有关刷新率的详细信息”，现在将打开支持页面；

修复了“设置”中的“位置”页面未显示警告文本的问题，该文本解释了“位置服务”设置变灰的原因；

保留对“设置”中“管理应用程序执行别名”下的首选项所做的更改；

修复了 dll 输出中的几个错误。

应用窗口：

缓解了在启用自动 HDR 的情况下使用 ALT+Enter（即在全屏和窗口之间切换）时可能导致某些游戏意外崩溃的问题。

其他：

解决了在某些情况下导致加密文件系统窗口中的文本截断的问题；

修复了一个罕见的情况，该情况可能导致卸载的预装应用程序在重新启动后意外重新出现；

Appx 命令现可以与 PowerShell 7.0+ printui.dll 一起使用。

已知问题：

常规：

正在解决一个问题，该问题导致一些 Surface Pro X 出现无法纠正的错误；

正在修复一个问题，该问题导致一些设备在尝试更新到最新版本时出现 DRIVER_PNP_WATCHDOG 错误。

开始菜单：

在某些情况下，使用“从开始搜索”或任务栏时可能无法输入文本。如果遇到此问题，请按键盘上的 WIN+R 以启动“运行”对话框，然后将其关闭；

右键单击开始按钮（WIN+X）时，系统丢失。

任务栏：

重要提示：任务栏上的图标在默认居中对齐时会移到一侧，导致在打开太多应用程序时，它们被“显示隐藏图标”按钮切断；

切换输入法时，任务栏有时会闪烁。

搜索：

单击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果出现这种情况，请重新启动“Windows 资源管理器”进程，然后再次打开搜索面板；

搜索面板可能显示为黑色，并且在搜索框下方不显示任何内容。

文件管理器：

如果在文件资源管理器中右键点击 OneDrive 中的文件，将鼠标悬停在打开子菜单的条目（如“打开方式”）上时，关联菜单将意外关闭。

小部件：

小部件板可能会显示为空。要解决此问题，用户可以注销，然后重新登录；

小部件可能在外部监视器上以错误的大小显示。如果遇到这种情况，用户可以先通过触摸或 WIN+W 快捷方式在实际 PC 显示器上启动小部件，然后在辅助显示器上启动。

沙盒：

正在调查一个问题，升级到此版本后，某些内部人员可能无法启动 Windows Sandbox。

微软应用商店：

继续努力提高商店中的搜索相关性。

适用于 Linux 的 Windows 子系统（WSL）和 Hyper-V：

正在调查有关 WSL2 和 Hyper-V 在 ARM64 PC（如 Surface Pro X）上不工作的报告。

IT之家了解到，本次更新还带来了一个新的 Win11 提示 App，该 App 经过了重新设计，拥有 100 多种提示。