魅族有点东西秋季新品发布会官宣：9 月 22 日举行，魅族 18X/18s/18s Pro 等 30+ 款新品

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魅族有点东西秋季新品发布会官宣，魅族 18s、18s Pro、18X 三款旗舰领衔，Flyme、Lipro、PANDAER 等 30+ 款新品发布。

IT之家 9 月 14 日消息 从近期入网信息和爆料信息来看，魅族此次应该会在月底发布三款机型，包括搭载高通骁龙 888 Plus 的魅族 18s（M182Q）和魅族 18s Pro（M192Q）以及万众期待的骁龙 870 新机 —— 魅族 18X（M172Q）。

据IT之家网友 @HNwwa 投稿，魅族新品的海报已出现在电商平台，魅族有点东西秋季新品发布会将于 9 月 22 日 15:30 举行，从海报中可以清楚地看到魅族 18s、18X、18s Pro 字样。

此外，根据预约信息可知，魅族 18X/18s/18s Pro 将于 9 月 23 日 10:00 开售。

官方此前已经预热了新品，从入网信息来看，魅族 18X 搭载骁龙 870，采用了 6.5" 120HZ OLED 直屏，内置 4200mAh 电池，支持 30W 快充，还有 64MP 三摄等。

魅族 18s 拥有灰、蓝、白三种配色，机身尺寸为 152.4×69.2×8.18mm，重 162 克，采用 6.2 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。CPU 主频为 2.95GHz，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 3910mAh 电池，支持 36W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 6400 万 + 1600 万 + 800 万像素三摄组合。

魅族 18s Pro 拥有银、蓝、白三种配色，机身尺寸为 162.5×73×8.1mm，重 189 克，采用 6.7 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。CPU 主频同样为 2.95GHz，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 4410mAh 电池，支持 40W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 5000 万 + 3200 万 + 800 万 + 30 万像素相机组合。