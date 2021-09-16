OPPO ColorOS 12 正式发布：从审美到体验的全方位升级，大部分机型今年即可体验

IT之家 9 月 16 日消息 今日晚间，OPPO 正式推出了全新的 ColorOS 12 版本深度定制化安卓 12 系统，在设计、流畅性、易用性和安全隐私上都有了很大的提升，将由 OPPO Find X3 系列和一加 9 系列首发。

在这其中我们也能看到很多熟悉的影子，无论是 36 个月流畅不卡的承诺、超严的隐私权限控制功能还是 PC 手机跨屏互联都是非常实用的特性，相信所有安卓用户也会很乐意看到国内生态日渐完善的样子。

万物互联时代已然来临，OPPO 自然也不甘落后，欧加集团近日推出了多款智能家居产品，例如 realme 的 PC 产品。

全新 ColorOS12 支持跨屏互联，PC 与手机靠近即可实现跨屏互联、跨屏协作。用户只需要在两个屏幕间简单的拖拽，就可实现文件极速互传，文档无缝编辑，共享剪贴板，共享文档编辑，共享截图，而且 OPPO 针对目前市面上大部分 PC 进行适配，兼容性极佳，三年内机型覆盖率达 80%。

视觉方面，OPPO 为新版 ColorOS 带来了量子动画引擎 3.0，主打“动态阻尼”“极限反馈”“速度继承”“无缝过渡”等特性，把物理世界装进手机，赋予不同窗口组件元素以不同「质量」与惯性，使之更加符合用户的直觉。

ColorOS 12 拥有全新新风格亚克力图标、无边界设计、真实与降噪设计，带来全新的薄片风格，还有别致的光影与细节、全新的界面框架，而且用户还可以通过色彩区别主次信息。



此外，OPPO 还带了了全新的数字世界虚拟形象 Omoji，类似苹果的拟我表情，该功能基于光子视觉引擎，可精确控制肌肉运动，表情丰富更自然，这次多种风格、多种定制细节，甚至可以在视频聊天中使用。

ColorOS 12 还有全新的响应式设计系统，基于严谨的网格布局，可实现自适应不同的屏幕尺寸，让不同的设备在使用新系统时都拥有高度一致的流畅体验.

据悉，OPPO ColorOS12 还有速览卡片等功能，你可以在负一屏或桌面上，自由添加你需要的卡片组件，例如智能找车，周边探店，快递进度，IOT 设备等信息。

OPPO 还为 ColorOS 12 带来了自由浮窗功能，通过多任务上滑即可挂起窗口，单击可切换小窗，双击切换全屏，侧滑可收起在屏幕边缘，拖动边角即可调整大小，单手也能操作。

ColorOS12 升级了智能侧边栏 2.0 以及 ColorOS12 ，前者可依据不同使用场景智能匹配相应功能，例如购物时帮你比价，听歌时帮你识曲，观看外文视频帮你开启实时字幕翻译等，后者带来全新的共享图集，支持多张原图上传自动生成小程序。

IT之家了解到，ColorOS12 还支持 AI 自流畅引擎 2.0，宣称可使手机内存占用减少 30%，后台电量消耗减少 20%，续航平均提升 12%，读写性能衰减小于 5%，36 个月综合老化率 2.75%，处于业界领先水平。

安全隐私方面，OPPO 注重隐私权限把控，让用户自己做主，尤其是三方应用权限提供精细化管理，敏感权限调用主动提醒，通知消息智能防偷窥，敏感信息主动抹除。为防止电商平台自动出现用户聊天时提到的商品，OPPO 还特意进行了更多这方面的隐私保护。"隐私保护稳稳当当，权限控制明明白白"

OPPO 手机都会有三年的安卓大版本更新，而三年之内的大部分型号都可以在今年 12 月之前获得推送，而发布于 2019 年的 Reno Ace、一加 7 系列等旧机型都会在明年上半年获得升级。

2021 年 10 月

OPPO Find X3、Find X3 Pro、Find X3 Pro 火星探索版、一加 9、一加 9 Pro；

2021 年 11 月

OPPO Find X2、Find X2 Pro、Find X2 Pro 兰博基尼版、Find X2 Pro 英雄联盟 S10 限定版、Reno6、Reno6 Pro、Reno6 Pro+、Reno6 Pro+ 名侦探柯南限定版；

2021 年 12 月

OPPO Reno5、Reno5 Pro、Reno5 Pro+、Reno5 Pro+ 艺术家限定版、Reno5 K、K9、A95、A93、Ace2、Ace2 EVA 限定版、一加 8