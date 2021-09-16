华为撤回对 OPPO 欧洲专利的异议

据集微网此前的报道，2020 年 6 月以来华为先后对 5 件 OPPO 已获授权的欧洲专利提出异议请求。近日，欧洲专利局官网公开信息显示，华为已将 5 项异议申请全部撤回。似乎华为与 OPPO 两大国内智能终端厂商已“化敌为友”，不排除双方在某些领域达成合作的可能性。

值得一提的是，9 月 14 日，OPPO 宣布和日本 NTT DOCOMO 公司达成全球许可。而此前，OPPO 官网披露其与 Sisvel 达成全球和解。再联系今年 6 月，OPPO 曾向中兴购买了一批通信技术相关专利，一定程度上对外展现了双方的合作态势。OPPO 最近在专利行业内的频频动作，似乎正在有意识地收缩战线和“广交朋友”。这些迹象表明，OPPO 似乎在团结一切可以团结的力量，以集中精力对付目前最大的对手 —— 诺基亚。

有媒体认为，OPPO 从中兴收购的专利很有可能被用来反诉诺基亚。那么华为这次撤回对 OPPO 欧洲专利的异议，是否意味着 OPPO 也在和华为合作以对抗诺基亚，不禁令人有所猜测。当然，正如集微网此前的评论，在国际局势复杂化的当下，同属国内厂商的华为和 OPPO 彼此对抗内耗并非最优选择，携手一起应对国际挑战方是明智之举。此次华为撤回对 OPPO 专利的异议，无论如何对双方而言都是有利无害之举。

从发起异议到握手言和

专利异议是欧洲专利局特有的一种程序，优先于一般的专利撤销或限制程序。被异议的专利将由欧洲专利局异议审核部门审查并做出最终决定。审核决定对欧洲专利局所有成员国生效。换言之，异议程序是针对欧洲专利局已授权专利的，“杀伤力”较大的一种专利无效“武器”。

或许正是因其强大的“杀伤力”，异议程序被华为选中为压制 OPPO 的“利器”。2020 年 6 月 17 日和 7 月 14 日，华为分别对 OPPO 的欧洲专利发起异议。开启了双方在知识产权领域的短兵相接。

同年 9 月 4 日，华为与 3G Licensing S.A.在同一天对 OPPO 的欧洲专利，华为与 OPPO 的对抗态势进一步明朗。

2020 年 12 月 23 日，OPPO 的另一件欧洲专利也成为华为异议的目标。值得一提的是，就在华为异议申请提出的次日，3G Licensing S.A.也对这件专利提出了异议请求。

至此，华为已陆续对 OPPO 的 5 件欧洲专利提起异议。

虽然尚不清楚 2020 年底至今的大半年间，华为和 OPPO 围绕上述异议程序进行了怎样的博弈，但从结果来看，目前华为将 5 件专利异议全部撤回，显然是双方的博弈达到某种平衡，不排除双方已经在某些领域达成合作。

从 EPO 网站的检索结果上看，目前没有看到 OPPO 异议华为的案子，可见 OPPO 在对抗的过程中显得比较克制。而国际环境的变化可能也是促使华为与 OPPO“化敌为友”的重要因素。同为大型跨国企业，华为和 OPPO 均在欧洲有大量专利布局，如果华为继续异议 OPPO 专利，很难说 OPPO 不会还以颜色，同样对华为的专利发起异议，这样对耗下去，两家国内产商只会走向双输局面。

知识产权实力的碰撞

一般来说，被异议的专利都是高价值专利。以前述被华为提起异议的 5 件 OPPO 欧洲专利为例。5 件专利中，最先被提起异议的两件专利均为 OPPO 受让所得通信技术相关专利，分别来自爱立信和黑莓。企业收购专利的基本选择策略是与本公司战略规划高度一致且质量较高，所以这两件专利可能重要且关键。甚至对同为通信企业的华为的某些产品构成了一定威胁。否则很难理解华为这一系列动作。

智慧芽全球专利数据库显示，被异议专利为通信领域标准必要专利，仅全球公开的简单同族数量就达到 89 件。智慧芽语义分析发现另一族相似专利，相似专利的申请人主要包括 LG、高通、黑莓、NEC、三星、华为、松下等，申请日期早于 OPPO 上述专利的不足 10％。这意味着，OPPO 被异议专利质量较高且在通信领域极为关键。

同样是 OPPO 原始取得的通信专利，另一族专利的重要性也不遑多让。国家知识产权局旗下多国专利审查数据库查询显示，该专利在全球范围内拥有同族专利 87 件，覆盖欧洲多国、中国、日本、美国等几乎所有主要专利申请国。

事实上，OPPO 一直是国内企业中知识产权实力仅次于华为的存在。以欧洲专利为例，欧洲专利局发布的 2020 年专利申请数据年报显示，2020 年欧洲专利局共收到 180250 份申请，其中华为以 3113 份申请位居第二大申请者，而 OPPO 则是继华为之后第二个进入欧洲专利申请前 20 名的中国品牌。

集中力量打好 5G 专利关键战役

随着华为撤回对 OPPO 专利的异议，华为和 OPPO 两大中国品牌在短暂的对抗后似乎走向合作，这无疑是双赢的局面。于华为而言，在新的国际局势下必须探索新的生存发展之道，这个艰巨的课题容不得华为在与国内同行的对耗中浪费时间和精力。于 OPPO 而言，自也不希望陷于与国内企业的专利对抗中，更何况其当下正面临着来自诺基亚的诉讼挑战。

就在两日之前，OPPO 宣布与 NTT DOCOMO 达成专利许可协议。而在此之前，OPPO 已与 Sisvel 达成和解，结束全球范围内未决诉讼。同时，OPPO 与夏普的诉讼也已迎来新进展，最高院发布有利于 OPPO 的终审裁定，猜测双方的和解也指日可待。加上此次与华为的合作可能，OPPO 收缩战线，全力应对诺基亚的意图明显。

与此同时，OPPO 还在紧锣密鼓地“招兵买马”。今年 6 月，OPPO 刚刚向中兴收购了数十族无线通信专利。虽然 OPPO 一直是知识产权交易市场上的活跃者，但向国内通信巨头购买专利尚属首次。在与诺基亚针锋相对的档口，大规模收购通信类专利，抗衡诺基亚的意图十分明显。就在 9 月初，OPPO 在中国和欧洲分别对诺基亚发起数起专利侵权诉讼，其中涉案的专利均为 5G 标准必要专利。显然，这是 OPPO 对诺基亚之前发起全球专利诉讼的反击。随着 5G 技术逐渐商用，以 OPPO 为代表的中国手机公司和以诺基亚为代表的海外传统“专利大户”围绕 5G 标准必要专利许可费率的博弈愈演愈烈。

诺基亚与 OPPO 一战，作为关系 5G 专利许可费的关键战役，对交战双方乃至整个手机行业都至关重要。诺基亚一出手就同时在多个国家对 OPPO 发起数十起诉讼，说是不遗余力也不为过。而 OPPO 显然也没有退避的意思，动作频频。正面战场，应诉的同时能够反诉；外围战场，数月之间对外广交朋友，从 Sisvel、中兴到华为、NTT DOCOMO，颇有统一战线一致对敌的意思。这场 5G 专利关键之战的结果会是如何，集微网也会持续关注。