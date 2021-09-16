OPPO Watch 2 ECG 版正式发布：毫秒级心电图检测/支持 eSIM，2499 元

IT之家 9 月 16 日消息 OPPO Watch 2 系列的新成员 ——OPPO Watch 2 ECG 版于今晚正式发布。这款智能手表继承了此系列首创的 UDDE 双擎混动技术，搭载高通骁龙 Wear 4100 与 Apollo4s 双芯片。手表首次支持毫秒级精度心电检测，配合连续血氧监测、鼾症风险评估等功能。

这款手表配备 1.92 英寸 3D AMOLED 双曲无界屏，使用 316L 不锈钢中框，以及蓝宝石陶瓷后盖。手表提供氟橡胶表带、意大利小牛皮表带可选，采用磁吸安装设计，便于更换。

此次发布的 OPPO Watch 2 ECG 版搭载毫秒级精度心电检测功能，检测完成后，还可选择两种解读方式：AI 算法分析，或由国家远程医疗与互联网医学中心注册医生在线解读，帮助及时发现潜在的心脏问题，避免错过治疗黄金时期。同时，OPPO 与华中科技大学-同济医院研究团队协作进行有效性研究，带来全新升级的「24h 不规则心律监测」，心率过高过低以及不规则心律，都可以及时发现。

OPPO Watch 2 ECG 版还配备专业的睡眠守护功能。它支持秒级连续血氧监测，睡眠时自动开启，一夜可守护两万次；同时提供独家鼾症风险评估，协助及时发现呼吸健康问题。OPPO Watch 2 ECG 版还能监测用户每晚的深睡时长、浅睡时长、清醒时长等，并在用户每日醒来后主动推送昨晚睡眠报告。午睡只要超过 30 分钟，也可实现监测。

OPPO 与国家体育总局体科所独家合作，研发了 GoMore 算法，提供专业 AI 运动算法技术支持。运动前可根据模型算法，为用户生成个性化运动方案。它还内置包括三轴加速度、陀螺仪、地磁、气压、光学心率等在内的专业运动传感器，可实现更全面的运动监测，支持羽毛球、网球等 100 余种运动记录，并可以自动识别跑步、健走等 6 种常见运动，及时提醒用户做记录。

OPPO Watch 2 ECG 版支持独家健康精灵，以卡通形象的方式实时反馈用户运动及健康状态，让用户通过“养宠物”式的交互体验关注自身健康。同时，健康精灵内置多种互动及养成玩法，用户可通过完成步数、健身等任务获得能量来喂养精灵，解锁背景主题，让健康管理更有可玩性。此外还有喝水提醒、女性经期提醒、久坐提醒等多种贴心温暖的健康功能，通过连接健康 App，可接入血压计、跑步机等第三方设备。

这款手表可以无缝切换 Android 和 RTOS 两个系统，带来 4 天超长续航。开启轻智能模式则可变身运动手表，保留运动、健康、表盘等功能还可实现最长 16 天续航。此外，独立 eSIM 功能、50 余款热门 App 适配以及电竞模式、课堂模式、实时跨屏，还有全新加入的天猫精灵 App，支持近 1000 品牌智能家居联动。

IT之家了解到，OPPO Watch 2 ECG 版将于 10 月 20 日在欢太商城、京东、天猫、苏宁、OPPO 官方授权门店等渠道正式开启预售，售价为 2499 元。