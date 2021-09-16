中国移动研究院举办 5G 毫米波技术研讨会，华为/中兴/高通等参与

IT之家 9 月 16 日消息 近日，中国移动研究院线上举办“5G 毫米波技术研讨会”，来自中国移动研究院、信通院、东南大学、清华大学、华为、中兴、爱立信、高通、晶准通信、西安安列德等单位的领导和专家参与了此次研讨会，深度聚焦毫米波特定应用、方案及新技术发展，以产品创新方案、组网和新技术三个方向为核心，共同探讨毫米波的新技术和解决方案。

中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜指出，随着 5G 的发展以及行业应用的拓展，毫米波是保证未来网络优质体验的重要选项。中国移动研究院毫米波的创新技术和产业能力构建。当前毫米波产业尚未成熟，针对毫米波应用的痛点难点，中国移动研究院建议产业界聚焦更高效率、更好性能的毫米波波束赋形架构，研究提升毫米波覆盖效果的方案，在毫米波设备实现上积极探索新材料、新工艺、新技术的使用，在毫米波产业链方面积极推进国内产业的技术发展。通过产学研用的方式实现创新驱动。

中国移动研究院首席专家王大鹏在主题演讲中指出，毫米波将助力 5G 进一步提高网络性能，为 2C、2B 和通感知一体等场景应用提供强大保障。面向毫米波关键技术演进趋势，倡导产业联合推动优选支持 400M 小区带宽；面向不同场景，支持灵活帧结构配置或调整方式；结合毫米波 AAU 架构，继续深入探索新技术、新材料、新工艺在毫米波中的应用。

会议期间，来自信通院、东南大学、清华大学、华为、中兴、爱立信、高通、晶准通信、西安安列德的 9 位专家，从毫米波应用场景、未来的组网方案、毫米波基站创新架构、覆盖增强技术、新的 OTA 测试方案，以及新材料、新工艺毫米波器件、电磁表面、稀疏阵等毫米波新技术等方向进行了系统性深入的研讨，为产业后续携手推进毫米波产品及应用落地、技术发展等提出了方向建议，增强了产业各界对于毫米波产业发展的信心。

毫米波作为 5G 的备选频率，其频率特性与 Sub-6G 有着很大的区别，这些特性使得毫米波的应用及网络架构等都有了新的挑战。但毫米波得益于更大的系统带宽，是应对传输速率爆发增长的重要手段，通过高中低频的协调组网，才能保障各种场景下的优质用户体验。中国移动将和产业一起，继续就毫米波技术展开更深入的研究，建出技术先进、性能卓越的 5G 精品网络。