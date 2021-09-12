苹果 iPhone 13/Pro 即将发布，中国移动开启预售：预定可得苹果充电头

IT之家 9 月 12 日消息 苹果将在北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点举行秋季发布会，将发布 iPhone 13 系列手机等新品。

感谢IT之家网友 @后厂村 的线索投递，中国移动已开启了“1 元抢购苹果新品预定礼”活动。

活动说明：

1、预定礼为苹果充电头，单客户（手机号）限购 1 份，多拍者仅发 1 份，且定金不退；

2、9 月 9 日-9 月 14 日下单预定礼且在 9 月 30 日（含）前于店铺内成功下单苹果新品手机者，可获此预定礼。未购苹果新品手机者，预定礼不予发货，且定金不退。

3、下单预定礼的手机号需与后续下单苹果新品手机的手机号一致，否则预定礼不予发货，且定金不退。

4、客户可叠加参与本次预定礼活动 & 9 月 15 日苹果新品手机正式预售活动；

5、预定礼将于 10 月单独发货。

IT之家了解到，去年苹果在 10 月 14 日举行了 iPhone 12 发布会，随后在 11 月 13 日发售，间隔了 30 天左右。

苹果 iPhone 11 则是在 9 月 11 日发布，在 9 月 20 日正式发售，间隔了 9 天。

▲ 苹果 iPhone 13 渲染图，图片来自 LETSGO DIGITAL