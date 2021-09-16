realme V11s 曝光：千元价位的 5000mAh 新机

IT之家 9 月 16 日消息 真我（realme）中国智能手机和 IoT 产品制造商，总部位于广东深圳，由李炳忠于 2018 年 5 月 4 日创立，初时主要面向印度市场，现已覆盖全球数十个国家和地区。

近一年来，realme 几乎每个月都要在国内举行发布会，例如最近就推出了真我 GT Neo2、realme Book、realme Pad、realme Band 等产品。

数码博主 @搞机阿森 爆料称，真我 V11s 即将到来，采用 LCD 屏幕，比真我 Q3（高通骁龙 750G）性能强，拥有 128G 存储，5000 毫安时电池，而且外观很漂亮，与 OPPO A55（1399 元）、vivo Y31s (1498 元) 竞争。

IT之家了解到，realme V11 发布于今年 2 月。首发价 1199 元起，搭载 5000mAh 大电池、8.4mm 轻薄机身，6.5 英寸水滴屏，整机重 186g，厚 8.4mm。

此外，真我 V11 搭载了天玑 700 5G 芯片，采用 7nm 制程工艺打造，该芯片采用八核心设计，最高主频达 2.2GHz。

真我 V11 全系搭载 128GB 存储空间，搭配存储卡最高可拓展至 1TB。另外，官方称真我 V11 支持 DRE 动态运存拓展技术，有效提升可用内存空间，让 6GB RAM 也能达到接近等效于 8GB RAM 的使用体验。

影像上，真我 V11 搭载了 1300 万超清双摄，并提供了超级夜景、AI 证件照等多种实用功能。

真我 V11 支持双卡双待双模 5G，兼容 SA/NSA 两种制式，主流 5G 频段全覆盖两张 SIM 卡同时 5G 在线。搭载 5000mAh 大电池，支持 18W 快充。配备超级省电模式，5% 电量可待机 32.8 小时。