微软账户进入无密码时代，现可将你的密码彻底删除

IT之家 9 月 16 日消息 感谢IT之家网友 @LiGouHai 热心线索投递，微软宣布所有用户现可从其帐户中完全删除密码，同时提高安全性。

微软副总裁 Vasu Jakkal 表示，“近年来，我们一直都在强调无密码机制的重要性。今天我在这里很高兴地向大家宣布，这项愿景终于有了实质性进展。从今天开始，您可以将你微软账户中的密码彻底删除。”

对于这么做的原因，微软表示单纯的密码机制已经成为了安全系统的软肋，每年仅仅因为这个原因发生的相关攻击就多达 180 亿次，约每秒 579 次。

不过各位小伙伴还请不要以为微软取消密码就没有安全保护机制了，因为在迈入无密码时代之前你还需要在自己的手机上安装一个 Microsoft Authenticator 应用（如果您愿意，您可以随时为帐户重新添加密码），之后根据实际使用位置的不同，通过 Windows Hello、安全密钥，或者是通过邮件、手机或其他应用以及服务（包括 Outlook、OneDrive、Microsoft 家庭安全等）接收到的验证码进行登录。

IT之家了解到，微软之前也将无密码登录功能作为其商业产品 Microsoft 365 的一项特性，而现在这一功能已经面向所有消费者推出。