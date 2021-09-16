宁德时代与巴斯夫达成合作，涵盖正极材料和电池回收等领域

9 月 16 日，宁德时代官微消息称，与巴斯夫欧洲公司（下简称“巴斯夫”）宣布在电池材料解决方案领域内建立战略合作伙伴关系。此次合作包括正极活性材料 (CAM) 及电池回收，旨在开发可持续发展的电池价值链，以推动宁德时代在欧洲的本土化进程，并助力实现全球碳中和目标。

作为全球最大的汽车行业化学品供应商，巴斯夫已在正极活性材料领域建立了强大的市场优势，制造及研发足迹遍布全球，并拥有包括中高镍、富锰、无钴正极活性材料在内的广泛产品组合。在欧洲，凭借其先进的工艺技术，生产过程中使用优化的清洁能源组合，有保障的本土原材料供应链，以及更短、更高效的供应链物流，巴斯夫的正极材料生产将实现行业领先的碳足迹。

通过与巴斯夫展开合作，宁德时代将形成本土化的电池回收网络，打造一条有保障的原材料供应链，从而增强在欧洲的客户服务能力。

与宁德时代的战略合作将使巴斯夫和全球领先的电池供应商在正极材料及电池回收领域密切合作，这也将进一步深化巴斯夫的专业积累并强化其全球市场地位。

宁德时代总裁周佳表示：“与巴斯夫建立合作伙伴关系是我们实现欧洲本土化进程中重要的一步。凭借宁德时代的创新电池技术，基于巴斯夫在材料领域的深厚专业知识，我们将进一步提升服务全球客户的能力，加速全球碳中和目标的实现。”