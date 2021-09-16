工信部解答全国移动电话卡“一证通查”服务：新手机号码入网一周后再查询

IT之家 9 月 16 日消息 全国移动电话卡“一证通查”是由工信部指导，工信部反诈中心（中国信通院）、中国电信、中国移动、中国联通及移动通信转售企业共同推出的公益性查询服务，可以为用户提供本人在各个运营商通过居民身份证办理的所有处于在网状态的移动电话卡数量。

主要功能和流程

全国移动电话卡“一证通查”主要面向中国境内移动电话用户，用户可以通过网上营业厅、网页、小程序、微信公众号等查询入口，输入姓名、身份证号、手机号码，并输入验证码经身份核验通过后，由服务平台向基础电信企业、移动通信转售企业分别查询用户名下移动电话卡数量，并由服务平台在 48 小时内通过 10699000 统一的短信端口回复用户查询结果。

IT之家提醒，查询结果仅包括在网状态的移动电话卡数量，不包括固定电话，以及已销户的移动电话卡。

查询入口及方法

01 企业营业厅

方式一：基础电信企业、移动通信转售企业网上营业厅查询；

方式二：持本人身份证到基础电信企业自有营业厅进行查询。

02 工信微报

搜索微信公众号“工信微报”，或者扫描下图二维码进入“工信微报”微信公众号查询。

微信公众号“工信微报”二维码图

03 工信部反诈专班

搜索微信公众号“工信部反诈专班”，或者扫描下图二维码进入微信公众号查询；

微信公众号“工信部反诈专班”二维码图

04 中国信通院

方式一：进入中国信通院官网 https://getsimnum.caict.ac.cn 查询；

方式二：搜索微信公众号“中国信通院 CAICT”，扫描下图二维码进入“中国信通院 CAICT”微信公众号查询。

微信公众号“中国信通院 CAICT”二维码图

05 支付宝小程序

搜索支付宝小程序“一证通查”，或者扫描下图二维码进入支付宝小程序查询。

支付小程序二维码图

常见问题解答

01 问：所有人都能使用“一证通查”吗？

答：没错。只要您年满 14 周岁，均可通过线上查询方式使用该服务。若您未满 14 周岁，可在父母或者其他监护人的陪同下，携带相关有效证件前往电信企业自有营业厅进行查询。

02 问：新办理的手机号码，是否可以预约本服务？

答：由于该查询为预约查询服务，为提高您服务受理的成功率，建议您在入网一周后，再使用本手机号码申请该服务。

03 问：收不到验证码怎么办？

答：一证通查的验证码由电信企业的短信网关下发，如果短时间内请求量过大造成短信拥堵，就会出现收不到验证码的情况，建议您等待一段时间后重新尝试；另外，如果用户主动禁止了增值业务，也需要重新开通后才能正常收到验证码。如果还是收不到验证码，请您联系所属运营商的客服热线。

04 问：查询出现问题怎么办？

答：如果您在使用过程中打不开网页，请您稍后再试或错峰访问。如果您收到了查询失败的短信通知，请您核对提交信息的正确性，并可以在 24 小时后重新尝试查询。如果问题仍然不能解决，您可以拨打任何一家基础电信企业的客服热线。

05 问：客服的联系方式是什么？

答：三家基础电信企业的客服热线分别是 10000（电信）/10086（移动）/10010（联通）。如您需要移动通信转售企业的客服热线，您可以在查询首页点击“移动转售企业客服电话”获得，或通过相应企业的官网、咨询任何一家基础电信企业客服获得。

06 问： 如果我想查询号码明细怎么办？

您可以根据号码数量所属的电信企业，到对应电信企业查询号码明细，具体查询方式如下：

（1）如果您是三家基础电信企业的用户，可以到相应基础电信企业的自有营业厅，持本人身份证原件查询；

（2）如果您是移动通信转售企业的用户，可以咨询相应客服热线，咨询具体查询方式。具体操作步骤可参考下表：

07 问：我对查询结果存在异议怎么办？

答：您获取的移动电话卡数量均来自于电信企业，若您对查询结果存在异议，可通过营业厅、企业服务热线等方式向相应电信企业提出，并提供异议手机号码及证件号码信息。电信企业将在取得您授权的前提下，提供号码核实、剥离、关停或销户等服务。