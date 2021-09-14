工信部上线“一证通查”业务：可查询用户名下电话卡数量

IT之家 9 月 14 日消息 全国移动电话卡“一证通查”业务网页端在今日正式上线，同时，支付宝小程序也上线了该功能。

全国移动电话卡一证通查

据介绍，全国移动电话卡 "一证通查" 是由工信部指导，中国信通院、中国电信、中国移动、中国联通共同推出的公益性查询服务，可以免费为用户提供本人名下电话卡数量。

主要功能和流程

全国移动电话卡 "一证通查" 主要面向中国境内移动电话用户，用户可以通过网页、小程序等查询入口，输入证件信息、手机号码（现阶段仅支持二代居民身份证查询）并输入验证码核对为本人操作后，由服务平台向基础电信企业、移动通信转售企业分别查询用户名下移动电话卡数量，并由服务平台在 48 小时内通过 10699000 统一的短信端口回复用户查询结果。

（注：查询结果仅包括在网状态的移动电话卡数量，不包括固定电话，以及已销户的移动电话卡。）

使用方法

IT之家了解到，官方还提醒，一证通查的验证码由各运营商的短信网关下发，如果短时间内请求量过大造成短信拥堵，就会出现收不到验证码的情况，建议等待一段时间后重新尝试。

另外，如果用户主动禁止了增值业务，也需要重新开通后才能正常收到验证码。

如果还是收不到验证码，请您联系所属运营商的客服热线。

此外，由于本程序为公益性服务, 如产生查询超时、查询失败等问题，请用户谅解。