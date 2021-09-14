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工信部上线“一证通查”业务：可查询用户名下电话卡数量

2021/9/14 17:09:39 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 14 日消息 全国移动电话卡“一证通查”业务网页端在今日正式上线，同时，支付宝小程序也上线了该功能。

全国移动电话卡一证通查

据介绍，全国移动电话卡 "一证通查" 是由工信部指导，中国信通院、中国电信、中国移动、中国联通共同推出的公益性查询服务可以免费为用户提供本人名下电话卡数量

主要功能和流程

全国移动电话卡 "一证通查" 主要面向中国境内移动电话用户，用户可以通过网页、小程序等查询入口，输入证件信息、手机号码（现阶段仅支持二代居民身份证查询）并输入验证码核对为本人操作后，由服务平台向基础电信企业、移动通信转售企业分别查询用户名下移动电话卡数量，并由服务平台在 48 小时内通过 10699000 统一的短信端口回复用户查询结果。

（注：查询结果仅包括在网状态的移动电话卡数量，不包括固定电话，以及已销户的移动电话卡。）

使用方法

  • 方式一：持本人有效证件到电信企业自有营业厅进行查询；

  • 方式二：通过网页端查询；

  • 方式三：搜索支付宝小程序“一证通查”。

IT之家了解到，官方还提醒，一证通查的验证码由各运营商的短信网关下发，如果短时间内请求量过大造成短信拥堵，就会出现收不到验证码的情况，建议等待一段时间后重新尝试。

另外，如果用户主动禁止了增值业务，也需要重新开通后才能正常收到验证码。

如果还是收不到验证码，请您联系所属运营商的客服热线。

此外，由于本程序为公益性服务, 如产生查询超时、查询失败等问题，请用户谅解。

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关键词：一证通查电话卡运营商

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