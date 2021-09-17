Facebook 宣布打击真实账号群，以遏制网络有害活动

北京时间 9 月 17 日消息，Facebook 表示，该公司正在采取一种更加激进的方式，使用与其安全团队打击虚假账号相同的策略，来关闭在其平台上从事某些有害活动的真实用户账号群。

Facebook 将使用其安全团队通常采取的策略，大规模关闭从事影响力活动的用户网络，此类用户网络利用虚假账号来操纵公众辩论，比如说所谓的“俄罗斯喷子农场”（Russian troll farm）。

目前，Facebook 打击其平台上滥用行为的方式正在受到全球立法者和公民社会团体的严格审查，而此举可能会对这家社交媒体巨头如何处理违反规则的政治和其他协调性活动产生重大影响。

Facebook 表示，该公司现在计划对系统性违规的真实账号群也采取关闭整个用户网络的处理方法，此类账户群通过大规模举报（即许多用户虚假举报某个目标的内容或账号）的方式来使其关闭。这是一种在线骚扰活动，用户可能会通过大量帖子或评论采取协调性行动，针对某个人发动攻击。

该公司周四称，将对其平台内外造成“协同社会危害”的真实用户活动采取同样的处理方式，宣布取缔德国反新冠疫情限制措施的“Querdenken”运动。

Facebook 发言人表示，这种拓展性的打击活动还处于早期阶段，这意味着该公司的安全团队可能会识别推动此类行为的核心活动，并采取比删除帖子或个人账号更加全面的行动。