张平院士：6G 和 5G 不冲突，是迭代关系

IT之家 9 月 17 日消息 当整个行业还在寻找引爆 5G 市场的杀手级应用之时，6G 的研究和部署工作已悄然逐步展开, 蓄势而动。9 月 16 日，“2021 年 6G 研讨会 ——6G 愿景展望”在北京召开，中国工程院院士、IMT-2030（6G）推进组咨询委员会委员、北京邮电大学教授张平在会上指出，未来 6G 将增加意识空间，进一步拓展通信空间，通过虚拟世界和物理世界之间的智能交互重塑世界，服务万物智联社会。

会后，张平院士接受了通信世界等多家媒体的采访。当谈及“正处于 5G 商用部署及应用发展的重要阶段，如何解决 5G 商用与 6G 发展的关系”时，张平院士表示：“每一代通信技术从它的标准化到实用化都是迭代的过程，这个过程需要时间。从 5G 到 5G-Advanced，还在向前发展，就说明 5G 本身是在持续进步的。”

的确，每一代通信技术迭代发展都有一定的客观规律和节奏，从 2G/3G/4G 到现在的 5G，以及未来的 6G，市场的需求是推动每一代通信技术向前发展的根本动力所在。在张平院士看来，尽管 5G 将人与人之间的简单通信做得很完善了，但是在人机物方面还没有达到完美的地步。现在提出 6G 也是迭代的需要，为了满足未来行业的需求。

但值得注意的是，通信技术的标准化和产业化过程非常漫长和艰巨，需要研究潜在的理论技术，然后进行标准化，再去做产业化。而这不是短时间就能成功的，张平院士认为，通信技术从提出愿景到真正实现最少也需要 10 年，而 6G 可能需要 12 年。所以，6G 的研究不会对未来的 5G 产生任何冲击。

正如现在 5G 性能明显优于 4G，但仍继续研究 4G 一样。未来也不会因为有了 6G，就不研究 5G。张平院士表示，6G 的产业化需要培育过程，研发部门可以在实验室做出产品，但无法立刻变成可以让老百姓使用的商品。产品要制成需要制订标准，标准化后要制造示范样机，再到后续的测试认证，都成功后才能成为普及的商品。而且推出后，还伴随着生态凝聚的过程，生态不会跟着一个创新理念走，而是跟着标准化走。