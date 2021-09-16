工信部总工程师韩夏：6G 技术方向及方案仍在探索中

IT之家 9 月 16 日消息 9 月 16 日-17 日，IMT-2030（6G）推进组在北京召开“2021 年 6G 研讨会-6G 愿景展望”研讨会。

据第一财经报道，工业和信息化部总工程师韩夏表示，面向 2030 年商用的 6G 仍处于愿景需求研究及概念形成阶段，6G 技术方向及方案仍在探索中。

据介绍，从发展趋势看，未来 6G 将拓展移动通信网络能力与服务边界，深化物联网应用范围和领域，服务智能化生产与生活。

根据华为 9 月 10 日发布的公司轮值董事长徐直军签发的公司总裁办电子邮件显示，徐直军在给《6G 无线通信新征程》一书作的序中预计，6G 将在 2030 年左右投向市场。

IT之家了解到，本次 6G 研讨会将分为两天进行，会上将分享全球 6G 进展，发布推进组最新研究成果，同时学术界及产业界专家学者将针对 6G 愿景与潜在关键技术进行观点分享。

此外，第二天的会议将分为三个分会场同时展开讨论，包括 6G 无线融合通信及新频段、6G 无线新物理维度及技术和 6G 网络架构与技术，涵盖增强型无线空口技术、新物理维度无线传输技术、通信与感知融合技术、内生智能的通信网络、新型网络架构、网络安全等十多个重点科研领域，汇聚学术界和产业界专家学者共同探讨 6G 研究的进展与挑战。