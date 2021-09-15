美国交通局要求各大汽车厂商提供数据，帮助调查特斯拉 Autopilot

北京时间 9 月 15 日消息，据报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）日前要求各大汽车制造商提供大量有关“先进驾驶员辅助系统”的数据，以帮助他们调查特斯拉的自动驾驶辅助系统 Autopilot。

NHTSA 下属的“缺陷调查办公室”周一致函福特汽车、通用汽车、丰田汽车北美公司和大众汽车美国公司等 12 家汽车制造商，要求它们提供一些信息，以便对配备二级（Level 2）驾驶员辅助系统的车辆进行比较。Level 2 驾驶员辅助系统是指在特定条件下，车辆能够同时控制转向和刹车/加速。

NHTSA 向这些汽车制造商寻求的数据包括，在美国销售、租赁或运营的配备 Level 2 系统的车辆数量，所行驶的累计里程数，以及这些系统的最新更新日志。此外，NHTSA 还要求所有可能与驾驶员辅助系统有关的消费者投诉、现场报告、撞车报告和诉讼。

汽车制造商必须要描述计划使用该系统的道路类型和驾驶条件，以及用于防止超出设计使用范围（针对车主）的方法和技术。此外，汽车制造商必须概述他们在使用系统时强制司机参与或专心的方法。

对于福特汽车、通用汽车和 Stellantis，必须在 11 月 3 日之前回应 NHTSA 的要求。而包括本田、日产和斯巴鲁在内的其他汽车制造商，必须在 11 月 17 日之前做出回应。没有回应或拒绝采取行动的汽车制造商，可能面临最高约 1.15 亿美元的民事罚款。

今年 8 月 16 日，NHTSA 宣布对特斯拉的 Autopilot 展开正式调查，称该系统难以识别停放的“紧急响应车辆”。NHTSA 当时称，自 2018 年以来，他们已确定 11 起相关撞车事故。在这些事故中，开启 Autopilot 功能的特斯拉汽车，与“紧急响应车辆”相撞，包括警车和危险品专用车辆。

8 月底，一辆特斯拉 Model 3 电动汽车在美国佛罗里达州奥兰多市附近的州际公路上，再一次撞上了一辆停靠路边的警车，一名警员险些受伤。至此，特斯拉汽车与“紧急响应车辆”相撞的事故数量达到 12 起。在这些撞车事故中，至少有 17 人受伤，1 人死亡。

为此，NHTSA 希望获得有关“特斯拉 Autopilot 系统如何检测和应对停在公路上的紧急车辆”的详细信息。例如，特斯拉是如何检测撞车现场的，包括闪光灯、道路照明弹、响应人员穿的反光背心，以及停在路上的车辆。此外，NHTSA 还想知道，Autopilot 系统如何应对弱光条件，如果有急救车辆出现，它会采取什么行动，以及它是如何警告司机的。

这项调查涵盖了 2014 年至 2021 年的特斯拉 Model Y、Model X、Model S 和 Model 3 车型，大约涉及 76.5 万辆汽车。