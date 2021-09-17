盘点五大欧洲苹果 iPhone 供应商：东边日出西边雨

苹果枝头秋意闹，每年的初秋时节都是 iPhone 新款手机发布的预热期高峰时段，今年尤甚。苹果将在今年秋季举办多场活动，包括发布 iPhone 13、Apple Watch、AirPods 3、iPad mini 6 以及新款 MacBook Pro。坊间已经传出消息，新 iPhone 初期备货量将超过 1 亿部，在苹果的忠实代工合作伙伴台积电涨价引发一系列连锁反应的情况下，配合着当地时间 9 月 14 日新品发布会的内容，iPhone 新机的价格也成为了果粉们热议的焦点。

苹果手机每一代新机发布之后，业内都会不约而同地问出这样一个问题：这届的供应商主要是谁？能否打入苹果供应链，已经成为供应商产品是否过硬的试金石，供应商的迭代演变，已经具备了业内技术演进的某种风向标意义，本文主要围绕苹果的“非主流”集群式供应商 —— 欧洲半导体公司。

十多年以来，欧洲看似逐渐被消费类移动终端边缘化，本土手机品牌不但已经被东亚和美国占据，而且从供应链的角度看，缺少尖端消费类电子市场的培育，无法孵化出先进逻辑制程工艺芯片的应用场景，也让整个欧洲的“数字罗盘”的 2nm 工艺进化计划变成了水中月和雾中花，为外界所极度不看好。

从功能手机进入到智能手机时代以来，欧洲就基本上告别了手机组装和品牌营销和发售，缺少 Fabless 生态位，也逐渐告别了智能手机和 PC 的 CPU 的研发和供应。但即便如此，欧洲各大供应商处在一个非主流却也完全并非是“下脚料”的角色。

国内外每个手机大厂的旗舰机上市之后，都能推一波拆机行业和 BOM（物料清单）分析行情的上涨，催生了如 Techinsights 和 Ifixit 这样顶尖的拆机组织，双方拆机技术、物料细节，供应商判断方面形成了正向的竞争，而且 teardown 的详解清单被构筑了信息壁垒加以“商用”，比如一份中兴通讯 Axon 10 Pro 5G 的手机拆解报告可以卖到超过 700 美元。

结合 Techinsights 和 Ifixit2018 年年初对 iPhoneX 和 iPhoneXS 的拆解状况，基本上可以查到来自欧洲主要供应商和零部件如下：

iPhone X：

Techinsights 还对 iPhoneX 的成本做了估算，总成本大约为 357 美元，欧洲供应商计算为 43.35 美元左右，占比大约为 12%。

▲ iPhone XS\X 的成本对比（Techinsights）

如果把机型换成升级版的 iPhone X，那么成本将提升到 453 美元，抛开人工成本以及功能操作和包裹整机的材料的 Mechanical Housings 成本增长最快之外，升级版这近 60 美元的增加，主要来自 display（屏幕）和 Memory（存储），这两点都在意料之中，毕竟 iPhoneXS 相比 iPhoneX，主要升级的点就是屏幕和存储容量，不过很显然成本的上升基本和欧洲供应商关系不大，毕竟手机屏幕和存储往往是韩国供应商的“禁脔”，而非欧洲大厂所擅长。

即便如此，我们依然可以勾勒出 iPhoneX 和 iPhoneXS，以及 iPhone11、iPhone12 的主要欧洲供应商的大致面貌。

被 Renesas 收购的 Dialog 及其 iPhone 纠结

Dialog 负责 iPhone 主板的电源管理芯片，型号为 338S00 序列。Dialog 是 iPhone PMIC 非常稳定的供应商，自乔布斯研发第一代 iPhone 开始，Dialog 就是苹果手机的电源管理管家。觊觎已久的苹果公司曾在 2018 年出手，Dialog 与苹果公司达成协议，Dialog 将向苹果授权部分电源管理技术，并将其部分资产和 300 名研发工程师转移给苹果，以支持苹果芯片研发。苹果将为此次交易向 Dialog 支付 3 亿美元现金，并为未来 3 年采购的 Dialog 产品预付 3 亿美元。Dialog 表示，这次转移至苹果的 300 名员工在 Dialog 员工总数占比约 16%。

之后 Dialog 和 iPhone 的绑定合作关系进一步深化，尤其是美国的华为禁令连番出台之后，失去了华为这个客户的 Dialog 越发依赖苹果，单单给苹果供货，最高的时刻（大约每年的第四季度）就占到了 Dialog 70% 的年营收。

ST，欧洲 iPhone 头号供应商

除此之外，iPhone 的另一个欧洲的重要供应商是意法半导体，为 iPhone 新机供货 ToF（time of flight）和激光雷达（LIDAR），除此之外，自 iPhone6 开始，意法半导体就给其供货惯性传感器尤其是加速运动传感器，不过，该公司与 Dialog 遇到的情况相似，就是在失去华为这个客户之后，苹果所占其营收比例水涨船高，目前已经接近四分之一，换言之，意法半导体约有 25 亿美元的收入都来自苹果（手机、PC 和各类穿戴产品）。

ST 的 PMIC 电源管理芯片，很有可能适用于 Face ID

上述两个供应商都在不同程度上触发资本市场对其“鸡蛋不能放在同一个篮子里”的担忧，尤其是 Dialog，他们和当初为苹果手机供应音频设备的 Cirrus Logic 对 iPhone 同样有超高的依赖度（超过 70%），不过前者已经被瑞萨收购，产品线朝着汽车 MCU 的方向不断拓展，无论从商业拓展还是技术演进的角度看，都是非常合理的；而对于意法半导体来说，目前外界风传他们将在新一序列的 iPhone13 中失去无线充电管理芯片（wireless charging IC）供应商的位置，不过或许将取代 ams 成为 iPhone 3D 传感业务的新供应商，在财报电话会议上，意法半导体的 CEO 已经对移动端的 3D 传感业务做了三年规划的蓝图，有望在这个领域成为苹果的新一个固定的供应商。

NXP，靠 NFC 杀出一片天

除此之外，我们看到另一家苹果手机的欧洲供应商是恩智浦。自 iPhone5S 以来，恩智浦就是苹果近场通信（NFC）芯片的供应商，这让 Apple Pay 技术拓展成为可能。

iPhoneX 中的 NXP PN80V 的 NFC 模组示图

如前文所述，成功打入 iPhone 供应链是某品牌厂商产品质量和地域合规性过硬的标志。从 iPhone 5S 开始，恩智浦就为苹果自研的手机 CPU 做辅助性的动态协同处理器，即苹果 M7，负责收集从集成加速度计，陀螺仪和指南针传感器的数据和卸载从 CPU 的传感器数据的处理。M7 有着相当的能耗功效，在后台运行，它也几乎不占用任何电池电量，甚至在手机电池电量耗尽后仍继续跟踪。

从 iPhone 5S 的 M7，到 iPhone 6 中的 M8，iPhone 6s 中的 M9，再到 iPhone 7 中的 M10，恩智浦为苹果手机设计的动态协同处理器的集成度越来越高，监控着气压计、麦克风、位移传感器和环境光传感器等，配备嵌入式 M 系列芯片的 iPhone 实现了 Siri 唤醒功能，这是无法通过主 A 系列的 CPU 实现的，因为这会消耗太多电量。

无论是各种苹果手机和苹果智能手表的 NFC 控制器，还是为 iPhone 做辅助的 M 系列的芯片，都是高度订制化的，所以需要从 NXP 官方网站上的产品发布列表而非 iPhone 拆机中找到相关的零部件。而且恩智浦 NFC 控制器拿到苹果的背书之后，还打入了谷歌的供应链，为 Pixel 系列供货。

AMS，吃 iPhone 很多，但也不能吃太饱

在 iPhone 的众多欧洲供应商中，总部位于奥地利的 AMS 也是一只不可忽视的力量，主打 MEMS 传感器的他们在苹果手机上依然主推光学元件传感，尤其是 Face ID 识别，在象征苹果 10 周年庆典的 iPhoneX 上广受赞誉，但却遭受了来自 AMS 大小投资者毁誉参半的评价，这或许也是 AMS 并未把苹果当作官方列出的大客户的原因之一。现象背后，依然和 Dialog 的情况很类似，即 iPhone 占比太高，在出货量一般的情况下，盈利只能依靠 ASP（售货单价），iPhoneX 系列的 ASP 比上一代整整高出了 18%，这也推助了 2017 年第四季度 AMS 营收的同比和环比增长（iPhone X 在北美的平均 ASP 为 1074 美元，iPhone 7 为 809 美元，增长了 33%，iPhone 8 平均 ASP 为 824 美元，比 iPhone 7 高 2%）。

从 iPhone12 到 iPhone13 的这波换代开始，明显可以看到苹果手机的 ASP 保持两位数的增长率是不可持续的，AMS 跟随 iPhone 生产周期而动，甚至每一季度的苹果财报都会影响企业股价的剧烈波动，苹果占 AMS 高达 40% 左右的营收占比，意味着每一部 iPhone 手机的上市发布和销售都和企业营收息息相关，不景气时，AMS 曾放弃了其 2019 年超过 27 亿美元的收入目标，AMS 目前在研发和生产扩张方面投入了大量资金，现在正在寻求解决未充分利用的设施、日益激烈的竞争及其对苹果的依赖。

iPhoneX 当年在世界范围内的售价 (@statista)

小而坚的博世 MEMS 传感器

除此之外，我们还看到知名的欧洲汽车半导体和零部件供应商 Bosch 也是 iPhone 非常稳定的合作伙伴，包括陀螺仪在内的各种 MEMS 传感器是他们的拿手绝活。不过各大分析机构貌似很少注意到 iPhone 对 Bosch 的营收占比和重要意义。在 MEMS sensor 领域，Bosch 坐稳了全球第一的位置，iPhone 供应商这一特殊的身份给了他们很多商誉加成，巅峰时期，他们能占到全球所有 MEMS sensor 增长率的三分之一。

我们不妨来做这样一个计算，按照 Statista 提供的数据，把 2020 年四个季度的苹果手机出货量相加，为两亿部左右，每部的 Bosch 供货的 MEMS sensor 的成本为 1.5 美元，按照成本价（取各大机构的平均值）和售货价相比，平均每部 iPhone，Bosch 可获得 3.2 美元左右，那么年 sales 可得 6.4 亿美元左右，2020 年博世总营收约合 840 亿美元左右，可以算出来自苹果手机的营收占比为 0.7%，即不到 1%。

乍一看上去，这个数字相当渺小，但我们可以推断电子消费类产品的 Bosch 的 MEMS 比起因为疫情而损失惨重的汽车供货部门，可以说是另一个世界。

结语

历数苹果手机的几大欧洲供应商，也许还应该包含英飞凌，前几代 iPhone 的基带芯片用的就是这家，不过后来眼馋的 Intel 将英飞凌的这一部门收购，不过后来在和高通的竞争中败下阵来。

这五家归类，Dialog 和 AMS 或许应该是同一类，iPhone 营收占比高，分别为 65% 和 40% 以上，且产品线较为单一，面临市场风险均摊的压力；博世和恩智浦靠着某一细分领域的高精尖，稳定打出了一片天，虽然营收占比或中或很低，但产业链的带动性很强，尤其是商誉加成，当年高通曾一度发力图谋收购恩智浦，一部分原因，看重的也是恩智浦在手机无线端的技术发展前景；ST 单独算一类，虽然在苹果手机的营收占比中和博世差不多，但在整个苹果产品序列中越发有依赖性。

另外值得一提的是，从 iPhone 11，12，13 这几代手机发展状况来看，成本的上升主要来自三大块，一个是手机屏，一个是存储量，一个是射频前端和基带芯片（主要是因为 5G 技术的发展），其他零部件也有变化但相对较弱。我们可以发现，大多数欧洲供应商都很难吃上 iPhone 手机的成本增长红利，这一部分被诸多韩国供应商和高通拿走了大头，这也是众多欧洲供应商生存法则所要承受的必然结果。