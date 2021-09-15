699~1099 美元，苹果 iPhone 13/mini/Pro/Max 正式发布：A15 芯片、有史以来最强的影像性能

IT之家 9 月 15 日消息 在今日的苹果发布会上，苹果正式推出了全新的 iPhone 13 系列机型，下面让我们一起来看一下今年的 iPhone 阵容吧！

iPhone 13 mini & iPhone 13

先说大家最关心的价格，iPhone 13 mini 售价 699 美元起；iPhone 13 售价 799 美元起，全系 128G 起步，增配 512GB 版本，加量不加价。9 月 17 日周五开始接受预订，9 月 24 日还是周五开始发货。

该系列机型采用时尚的平面贴合设计，加入了苹果独有的陶瓷保护层，支持 IP68 级防水，镜头采用对角排列，并带来了五种新配色：粉色、蓝色、午夜、星光、红色。

当然，外观方面最大的变化还是刘海，苹果 iPhone 13 系列的原深摄像头经过重新设计，足足缩小了 20% 的空间。

此外，iPhone 13 系列内部采用了全新设计，从而实现了多种新功能以及带来了更大的电池。

IT之家了解到，苹果 iPhone 13 和 13 mini 采用 Super Retina XDR OLED 屏幕，亮度提升 28%，达到 800 尼特、1200 尼特峰值亮度，支持 Dolby Vision、HDR10、HLG 等。

苹果 iPhone 13 系列以及 iPad mini 6 搭载了全新的 A15 仿生处理器，5nm 工艺，集成了 150 亿晶体管，全新 6 核心设计（2 个大核 + 4 个小核）以及 4 核 GPU+16 核神经引擎，图形处理速度比友商快 30%。

说完处理器再来看一下相机，苹果 iPhone 13 系列采用全新的“强大的摄像头”、下一代 ISP，拥有“最先进的双摄像头系统”。

据悉，iPhone13 和 iPhone13 mini 采用了后置双 1200 万双摄规格，主摄 1200 万像素，1.7um、1/1.7 英寸、f/1.6 光圈，进光量提升 47%。

iPhone 13 搭载的超广角镜头（5P）为 1200 万像素，120° 广视野。此外，去年顶配独享的位移防抖功能今年直接普及到了 iPhone 13 全系中。

除摄影外，新一代 iPhone 录像性能也相当不俗。iPhone 13 系列带来了全新的视频功能，例如电影视频模式，除了可以实现虚化视频拍摄，还能在视频拍摄的过程中实现顺滑的虚化变焦；新增前后景景深切换的电影效果模式，可通过 AI 预判画面主体，进入画面或者扭头时可以智能切换画面焦点，当然也支持手动锁定对焦主体，而且支持实时杜比视界拍摄。

网络方面，新一代 iPhone 支持更强的 5G 网络，尤其是 iPhone 13 系列还通过定制天线和无线电组件进一步创新，从而支持了更多频段，再加上高通最新的基带，相信新款 iPhone 网络性能会有一定提升。

续航方面，iPhone 13 续航相较上一代增加 2.5 小时，mini 增加了 1.5 小时，而且支持智能数据切换模式，可以在没有 5G 的时候切换成 4G 提高续航。

其他方面，新款 iPhone 生态依然主打 MagSafe，苹果为 iPhone 13 提供了新颜色的皮革、硅胶和透明保护壳，还要支持 Find My 支持的全新 MagSafe 钱包。

官方总结：

iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max

价格：iPhone 13 Pro 售价 999 美元起，Pro Max 1099 美元起，后者新增 1TB 型号。

iPhone 13 Pro 系列采用了定制的耐磨耐腐蚀材质，提供石墨、金色、银色和新山脉蓝四种配色。

与 iPhone 13 系列相同，13 Pro 系列刘海面积缩小 20%，正面采用陶瓷保护层，宣称“比任何智能手机玻璃都坚固”背面采用全新三摄设计，同样支持 IP68 级防水防尘，内部结构也经过重新设计。

性能方面主要区别在于该系列机型搭载的 A15 仿生芯片是 5 核的 GPU，因此图形性能更强。

苹果 iPhone 13 Pro 系列最大的升级在于高刷新率的支持，支持 10-120Hz 的 ProMotion 动态刷新率功能，可实现更强的游戏性能以及日常体验。

影像部分，苹果称其为“有史以来最大的进步”，新机采用 77 毫米长焦镜头，辅以超广角和广角镜头，可提供最高 6 倍光学变焦性能，且支持微距摄影模式，可拍摄最近 2 厘米的特写，全系机型都支持夜间摄影模式。

简单来说，iPhone 13 Pro 主摄采用了 f/1.5 光圈，拥有 1.9μm 大小的像素尺寸，进光量提升了 2.2 倍；超广角进光量提升了 90%，支持自动对焦，以及 2cm 超级微距；长焦端升级为了 77mm，支持 3X 的光学变焦。

值得一提的是，iOS 15 的 ProRes 视频将于今年晚些时候推出，届时可带来高保真和更高效的编码，使用 ProRes 可以直接在相机应用程序中录制高达 4K 和 30fps 的视频。

续航方面，iPhone 13 Pro 将提供比 iPhone 12 Pro 长 1.5 小时以上的续航时间，而 iPhone 13 Pro Max 的续航时间大约比 12 Pro Max 长 2.5 小时。

从今以后，苹果 iPhone 新阵容将包括 SE、11、12、13 和 13 Pro。

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