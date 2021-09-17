IMT-2030（6G）推进组发布 6G 白皮书和技术报告，描绘 6G 未来

9 月 17 日，为期 2 天的“2021 年 6G 研讨会 ——6G 愿景展望”正式落下帷幕。本次研讨会是 IMT-2030 (6G) 推进组举办的首届国际性 6G 大会，是在 5G 建设不断发展，全球业界开始逐步聚焦 6G 愿景需求与技术创新的背景下举办的，具有超前性和建设性。

在 16 日的主论坛上，IMT-2030 (6G) 推进组发布《6G 网络架构愿景与关键技术展望》白皮书并发起“面向 DOICT 融合的 6G 网络架构技术发展”倡议。作为推进组在 6G 网络架构领域的阶段性成果，白皮书提出网络技术创新将在 6G 阶段起到更为关键的作用，明确提出了面向 DOICT 融合的网络发展方向。

而在 17 日举办的三场论坛中，围绕 6G 无线融合通信及新频段技术、6G 新物理维度及技术研究、6G 网络架构与技术等三个领域进行了 10 场技术主题研讨并发布了 6 份技术研究报告，助力各界进一步凝聚 6G 创新发展共识。

6 份技术报告分别为：

1. 推进组通信感知一体化任务组发布的《通信感知一体化技术报告》，指出通信能力与感知能力将在未来 6G 无线网络中融合共生，赋予 6G 无时不刻、无处不在地感知物理世界的能力；

2. 推进组超大规模天线任务组发布的《超大规模天线技术研究报告》，指出超大规模天线是大规模天线技术的演进升级，能够为 6G 网络提供更高的频谱效率、更高的能量效率、极佳的空间分辨能力以及全新的应用服务；

3. 推进组太赫兹任务组发布的《太赫兹通信技术研究报告》，指出太赫兹通信作为现有空口传输方式的有益补充，可应用于全息通信、微小尺寸通信、超大容量数据回传、短距超高速传输、高精度定位和高分辨率感知等 6G 潜在业务场景；

4. 推进组无线 AI 任务组发布的《无线 AI 技术研究报告》，指出 AI 在复杂未知环境建模，信道预测，智能信号生成与处理，网络状态跟踪与智能调度，网络优化部署等许多方面具有重要的应用潜力，有望促进未来通信范式的演变和网络架构的变革；

5. 推进组智能超表面任务组发布的《智能超表面技术研究报告》，指出智能超表面具有低成本、低能耗、可编程、易部署等特点，通过构建智能可控无线环境，有望给 6G 带来一种全新的通信网络范式；

6. 推进组网络技术组发布的《6G 网络安全愿景技术研究报告》，提出了“主动免疫、弹性自治、虚拟共生、泛在协同”的 6G 安全愿景，概括性介绍了 AI 安全、区块链安全、轻量级接入认证、无线物理层安全、软件定义安全、数据安全、密码算法增强等关键安全技术，为 6G 网络安全研究提供了参考。

此次大会围绕全球 6G 进展及 IMT-2030 (6G) 推进组成果，分享了全球业界最新观点与思考。聚焦 6G 愿景和关键技术分析，对推进 6G 过程中涉及的诸多问题进行了深入交流。国内外多位专家、学者和领导纷纷表示，要以开放共享、合作共赢的思维和心态，加强国际交流，营造良好的 6G 发展环境。也希望这一理念在 IMT-2030 (6G) 推进组的推动下成为国际共识，实现 6G 融合创新，携手推动全球 6G 健康发展。