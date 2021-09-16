中国领先全球 6G 专利申请占比超过 40%

北京时间 9 月 16 日晚间消息，据国外媒体报道，中国正加紧研发 6G 网络通信技术，预计最快于 2030 年投入商用。当前，中国在全球 6G 专利申请数量方面遥遥领先，占比超过 40%。

近日，东京调研公司 Cyber Creative Institute 对约 2 万项 6G 专利申请进行了分析，这些专利申请涵盖了通信、量子技术、基站和人工智能等 9 项核心 6G 技术。

研究显示，中国在全球 6G 专利申请数量方面遥遥领先，占比达到了 40.3%，高居榜首。美国紧随其后，占比为 35.2%。日本排名第三，占 9.9%。欧洲位居第四，占 8.9%。而韩国排名第五，占比为 4.2%。

通常，专利申请量较多的国家，往往在先进技术方面处于领先地位，在行业标准方面拥有更大的话语权。6G 网络预计比 5G 网络快 10 倍以上，预计将在全自动驾驶、高清 VR（虚拟现实）和全球互联网连接方面发挥关键作用。

研究显示，中国的专利申请大多与移动基础设施技术有关。在 6G 时代，将需要卫星等空中覆盖，以及更宽无线电频段的地面基站。

许多最新专利都是由华为申请的，该公司在 2020 年控制了全球 30% 的基站。其他大型专利持有者还包括国家电网和中国航天科技集团等。华为持有的 5G 专利数量最多，占有率接近 12%。分析人士称，华为在 6G 领域也将拥有强大的影响力。

Cyber Creative Institute 研究所所长 Takafumi Saito 称：“华为以外的其他公司也在获得 6G 专利，这表明中国的技术开发能力正在提升。”