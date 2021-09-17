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罗罗首架全电动飞机“创新精神号”在英国完成首飞，400kW 动力

2021/9/17 21:54:46 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 17 日消息 根据罗尔斯・罗伊斯（Rolls-Royce）官方消息，9 月 15 日该品牌首款纯电动飞机“创新精神号”在英国完成了 15 分钟的首飞测试。这款飞机采用单螺旋桨驱动，搭载 400kW 动力系统，内置有史以来飞机内搭载的功率密度最高的电池组

罗尔斯・罗伊斯 CEO Warren East（沃伦・伊斯特）表示，创新精神号”的首飞是该公司和 ACCEL 团队的一项伟大成就，目的是在未来实现航运领域的大幅减排，这款飞机向打破世界纪录又进了一步。

“创新精神号”飞机最高速度可以达到 480km/h，是目前纯电动飞机中的最高水平。在测试时，飞机会收集电力和推进系统的各项性能数据，以便后续进行优化。

IT之家了解到，罗罗公司“创新精神号”ACCEL 项目的资金由航空航天技术研究所、英国商业能源和工业战略部、Innovate UK 共同提供。罗尔斯・罗伊斯公司表示，他们将把 ACCEL 项目的技术应用于未来的其它产品上，包括垂直起降汽车（eVTOL）

罗尔斯・罗伊斯公司目前正在与飞机制造商 Tecnam 联手，与北欧斯堪的纳维亚最大的支线航空公司 Widerøe 进行合作，目的是在 2026 年使用纯电动客机投入商业运营。

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关键词：电动飞机罗尔斯・罗伊斯

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