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复兴号列车在陕西省 10 个地级市全覆盖，铜川结束没有铁路客运的历史

2021/9/17 23:25:23 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 17 日消息 据中国铁路发布，9 月 15 日 7 时 53 分 D5291 次列车驶出铜川东站，标志着咸阳至铜川铁路正式开行复兴号列车，不仅结束了铜川市 20 年来无铁路客运的历史，也首次实现复兴号列车在陕西省 10 个地级市全覆盖。

铜川煤炭资源非常丰富，1941 年咸铜铁路正式建成通车，从咸阳经三原、富平、庄里、耀县等城镇，最后到达铜川，沿途均为关中平原的富庶之地。

咸铜铁路作为连接渭北高原与黄土高原的主要货运通道，也曾开行过西安至铜川的客运列车，但大部分线路未经过电气化改造，从西安到铜川坐火车需要 3 个多小时车程。咸铜高速公路通车后，咸铜铁路阎良、铜川间就结束铁路客运业务，铜川成为陕西省唯一没有铁路客运的地级市。

随着复兴号列车开进铜川，以西安为圆心，辐射陕西省、连接 28 个市县的“小米字型”高铁网已经在三秦大地上描绘完成。

在陕西省的版图上，4 条高铁通道在西安交会，形成了以西安为枢纽，覆盖全国的“大米字型”高铁。

目前郑西、大西、西宝、宝兰、西成、西银高铁已经建成投入运营，西延、西康高铁建设正在紧张推进中，西安至十堰高铁开工在即。

后期，铁路部门将根据客流情况动态增加开行列车对数，具体车次可通过铁路 12306 网站查询订票。

IT之家获悉，此次西安至铜川东间开行的复兴号列车各席别票价均实行 5.7 折优惠，广大旅客可通过中国铁路 12306 网站或 App 进行查询订票。

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关键词：中国铁路复兴号

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