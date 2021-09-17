中国铁路官方详解 12306 App 爱心版：大字大图标体验，界面精简无广告

IT之家 9 月 17 日消息 中国铁路 12306 App 近期更新改版。字体变大，对比度提高；菜单结构更加简化；增加手机读屏功能，还能一键拨打订票电话。

9 月 12 日，中国铁路 12306 App 适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，下面中国铁路官方带来了详细介绍。

中铁路 12306 科研团队认真对照国家关于适老化无障碍功能指引，结合广大旅客需求，制定了技术改造方案，对字体和排版进行适配，界面具有大字体、大图标、高对比度等特点。

下面是在线订票、电话订票。

下面是车站大屏、重点旅客预约。

如何进入爱心版界面

三种方式可供选择

① 从“我的 — 设置”页面进入

② 通过搜索功能获得爱心版入口

③ 从“我的 — 温馨服务”页面进入

如果你不想切换到爱心版，在普通版模式内，也可以根据需求，自行设置字体大小和对比度。

IT之家获悉，中国铁路 12306 技术人员还针对 App 内容进行信息无障碍标准改造，使用者可通过手机读屏功能。

目前在铁路 12306 网站注册的 65 岁以上用户有 2500 万人，实施适老化及无障碍功能改造，将有效解决老年人和障碍人士在网络购票中遇到的实际问题，进一步提升购票体验。