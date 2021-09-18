亚马逊应用商店已在微软应用商店上线，Win11 将通过前者下载安卓 App

IT之家 9 月 18 日消息 感谢IT之家网友 @铺路菜鸟 的热心线索投递，亚马逊应用商店（Amazon Appstore）现在已经上架微软应用商店，不过，当前还显示为不可用状态。

微软应用商店中的 Amazon Appstore

据微软应用商店页面显示，该应用的大小为 25.12MB，类别为娱乐，支持语言为英语，亚马逊应用商店的介绍为“亚马逊机密-用于测试目的”。

IT之家报道过，微软此前已宣布即将推出的 Windows 11 将能运行 Android 应用。这些 Android 应用将通过 Microsoft Store 提供，但实际下载过程将通过亚马逊应用商店（Amazon Appstore）进行。

微软表示，其正在将亚马逊应用商店集成到微软应用商店中。用户可以通过微软商店轻松搜索 Android 应用，打开微软商店中的亚马逊应用商店，然后点击几下就可以安装应用。

6 月下旬，谷歌确认将要求应用开发者使用新的 Android App Bundle (AAB) 标准，而不是 Android Application Package (APK)。

亚马逊已经确认，其应用商店将支持 Android App Bundle (AAB)。

亚马逊应用商店中的大多数应用在获得开发者许可后都可以在 Windows 11 上自动运行。