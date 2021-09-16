Win11/Win10 UWP 全新开发，微软发布 WinUI 2.7：新增 InfoBadge 信息徽章等

IT之家 9 月 16 日消息 微软此前发布了 WinUI 3.0 预览版，WinUI 是微软用于构建 Windows 应用程序的最先进的用户界面技术。WinUI 3 是一个 UI 层，它采用了解耦的 UWP XAML 视觉层 ——WinUI 2 库，并将其与更多的现代特性和功能相结合。这个层可以用在任何桌面应用或 UWP 应用中。

据 MSPoweruser 报道，现在微软发布了 WinUI 2.7，是用于 UWP 应用程序（和使用 XAML Islands 的桌面应用程序）的 Windows UI 库（WinUI）的最新稳定版本。

IT之家获悉，WinUI 在 GitHub 上托管在微软的 Windows UI Library repo 中。作为一个开源项目，开发人员可以在那里提交他们的 WinUI 2 错误报告、功能请求和社区代码贡献。

下面是 WinUI 2.7 的新功能或更新内容：

InfoBadge

徽章是一种非侵入性和直观的方式来指示通知，显示警报，突出新内容，或吸引焦点到应用程序中的一个区域。InfoBadge 是一个小的用户界面，可以被添加到一个应用程序中，并可以自定义显示一个数字、图标或一个简单的点。

InfoBadge 被内置到 NavigationView 控件中。它也可以被指定为 XAML 树中的一个独立元素，让你把 InfoBadge 放到选择的任何控件或 UI 中。

请参阅微软 InfoBadge 控件的使用指南和 API 参考。

ColorPicker 水平方向

使用 ColorPicker 控件的 Orientation 属性来指定编辑控件是否应该相对于色谱垂直或水平地对齐。

请参见 ColorPicker 的使用指南和 API 参考。

实例

XAML 控件库（XAML Controls Gallery）示例应用程序包括这些 WinUI 功能和控件的每个例子。

如果你已经安装了 XAML 控件库应用程序并更新到最新版本，可以看到这些控件的运行情况。

如果你没有安装 XAML 控件库应用程序，请从微软商店获得它。

你还可以从 GitHub 上查看、克隆和构建 XAML Controls Gallery 的源代码。

其他更新

关于本版本中解决的许多 GitHub 问题，请参见值得注意的变化列表。

所有稳定版（和预发布）都可以从 GitHub 发布页面或微软的 NuGet 页面下载。

WinUI 包可以通过 NuGet 包管理器添加到 Visual Studio 项目中。

欲了解更多信息，请参见《开始使用 Windows UI 2 库》。