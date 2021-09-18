微软 Surface Go 3 Win11 平板再曝光：1280P 屏幕，售价 2280 元起

IT之家 9 月 18 日消息 微软此前已经官宣，将于 9 月 22 日举办秋季发布会，公布 Windows 11 的有关信息，并推出全新的 Surface Go 3 平板电脑。这款产品将首发搭载 Win11 系统，定位入门级别，配备英特尔低压处理器。

根据外媒 mspoweruser 消息，该产品的详细参数、售价信息被一家泰国零售商曝光。该产品提供两种配置，尺寸均为 10.5 英寸，续航最高 13 小时。

以下为微软 Surface Go 3 的详细配置信息：

操作系统：Windows 11 家庭版 + Microsoft 365 1 个月订阅

屏幕：10.5 英寸 1920×1280 分辨率液晶屏，220ppi，3:2，对比度 1500:1

处理器：英特尔奔腾 Gold 6500Y（双核 3.4GHz），酷睿 i3-10100Y（双核 3.90 GHz）

显卡：英特尔 UHD 615 集显

内存：4GB/8GB

存储：64GB eMMC 或 128GB SSD

摄像头：8MP 后摄 + 5MP 前摄，均支持 1080P 视频

连接性能：WiFi 6，蓝牙 5.0，USB-C，3.5mm，Micro SD 卡槽

传感器：光线传感器、加速度传感器、陀螺仪、磁力计

音频：双麦克风，2W 功率立体声扬声器，支持杜比音效

续航：最长 13 小时

尺寸和重量：245 x 175 x 8.3 mm，640g

IT之家了解到，电商平台上列出的配置信息与此前爆料的完全一致，这款平板满足了 Win11 系统的最小要求。价格方面，Surface Go 3 64GB 的入门版本预计售价为 2280 元人民币，128GB 版售价分为 3942 元、4359 元。