微软强调已改善 Surface 设备可维修性，向企业用户出售更多普通零部件（附列表）

IT之家 9 月 16 日消息 据 onMSFT 报道 Surface 设备的问题之一一直是可维修性得分低，iFixit 将初代 Surface Laptop 称为“粘在一起的怪胎”，但在那之后的几年里，微软已经使一些 Surface 产品上的 SSD 固态硬盘等常见零部件的更换变得更加容易。

在一篇新的博客文章中，微软承认了自己的进步，强调了对改善其自身设备的“模块化、可修复性和可回收性”的承诺。该公司还指出，它现在正在向企业用户出售更多常用的 Surface 零部件。

IT之家获悉，从 10 月 15 日开始，微软将开始向微软授权设备经销商运送额外的零部件，如 Surface Pro 7 + 上的 SSD door、支架保护盖。对于 Surface Laptop 4，微软正计划运送更多零部件，如显示器组件的 AB 盖，键盘的 C 盖，触控板和框架组件。同时，对于 Surface Pro X，是支架和 SSD door。Surface Pro 7 只有支架是可购买的零部件。

虽然这些零部件并不完全是内存卡、CPU 或 GPU，也没有使 Surface 设备真正模块化，但这是一个小小的进步。对于企业用户来说，现在，如果 Surface 上常见的东西坏了，有更大的机会可以更换零部件，而不用换掉整个设备。