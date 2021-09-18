苹果 iPhone 13/Pro 系列摄像头解析：硬件有大升级

IT之家 9 月 18 日消息 据 The Verge 报道，相机仍然是智能手机中最大的差异化元素之一，而苹果的 iPhone 系列也不例外。苹果公司称，iPhone 13 和 13 Mini 拥有该公司“有史以来最先进的双摄像头系统”，而 13 Pro 和 Pro Max 拥有该公司“有史以来最强大的三摄像头系统”。

虽然苹果每年都会对新机进行类似的宣传，但今年苹果似乎真的在相机方面大做文章，尤其是 Pro 机型，问题将是苹果能够通过图像处理和软件从其硬件中获得什么。

IT之家了解到，iPhone 13 系列代表了自 2018 年 iPhone XS 和 XR 以来，苹果首次全系增加主摄像头的传感器尺寸，去年只有 12 Pro Max 的传感器比 12 和 12 Pro 大 47%。传感器尺寸是影响图像质量的关键因素，因为它与镜头光圈一起，决定了相机能够捕捉多少光线。光线越多，噪点和模糊越少。

iPhone 13 和 13 mini 的主摄像头有更大的传感器，这也是为何其和超广角摄像头在新机上呈对角线排列的部分原因。苹果还增加了传感器位移的光学图像稳定功能，这一功能曾首次出现在 12 Pro Max 上。目前还不清楚 13 的传感器到底有多大，但苹果说它能比 12 多捕获 47% 的光线。

据苹果称，13 Pro 和 Pro Max 有一个更大的主传感器和稍快的 f/1.5 镜头，捕捉的光线是以前的 2.2 倍。同样，确切的传感器尺寸还没有公布，但苹果给出了像素尺寸：1.9μm，这比目前所知的任何智能手机都要大。苹果能做到这一点，是因为该传感器拥有相对低分辨率的 1200 万像素，不过这仍是一个令人印象深刻的数据，应该意味着更好的低光性能。作为比较，12 Pro Max 有 1.7μm 的像素，而自 XS 以来的每一部 iPhone 都有 1.4μm 的像素。

目前还不清楚苹果对 iPhone 13 的超广角相机做了哪些硬件改变，该公司只是说它有一个“更快的传感器”，“在照片的黑暗区域显示出更多细节”。不过，Pro 机型的超广角相机确实有重大的硬件调整，苹果已经将光圈增加到 f/1.8，采光能力提高了 92%。新的传感器也已经支持相位差自动对焦技术，虽然超广角拍照由于景深很大，很少会出现失焦的情况，但增加自动对焦意味着超广角相机可以用于微距拍摄，对焦距离为 2 厘米。

长焦相机仍然是 13 Pro 手机的专属，苹果将其等效焦距增加到 77 毫米，支持 3 倍光学变焦。此前，iPhone 12 Pro 的长焦提供 2 倍变焦，而 12 Pro Max 则是 2.5 倍。但是，如果用户想用 2 倍变焦取景，13 Pro 将需要从主摄像头中裁剪，降低图像质量。但超过 3 倍变焦的照片将比以前清晰得多，人像模式也更出色，苹果还首次为长焦镜头增加了夜间模式。

与安卓系统的竞品相比，苹果在硬件方面并没有超越它们。1.9μm 的大像素值得关注，但大多数安卓手机制造商一直在优先考虑大的、高分辨率的传感器，而不是纯粹的像素大小。例如，小米 11 Ultra 有一个巨大的 5000 万像素传感器，像素为 1.4μm，这意味着即使以原生分辨率拍摄，也有不错的采光能力，不需要像素合并。而且，虽然 3 倍长焦镜头会很有用，但现在在安卓机型里 5 倍潜望式长焦镜头（甚至是 10 倍）已经很常见。

因此，尽管苹果在整个 iPhone 13 系列中进行了有意义的硬件改进，但与以往一样，其相对于竞争对手的性能将归结为其软件和图像处理的优化程度。毕竟，尽管硬件几乎没有变化，iPhone 11 的相机比前一年的 XS 要好得多。今年，苹果注重宣传了智能 HDR 4 技术，其能够为画面中的多个人物单独调整曝光，但必须实际测试才能知道这有什么不同。摄影风格也是如此，这是一个类似于滤镜的新功能，苹果说它在调整每张照片的肤色和天空等元素方面更加智能。

至于视频，苹果对其电影模式大做文章，该模式在后期处理时能有选择地调整焦点和景深，就像照片的人像模式。同时，13 Pro 允许在手机上用苹果的 ProRes 编解码器录制和编辑视频，或者可以将 ProRes 文件导出到 Mac 上的 Final Cut Pro。

对于 iPhone 13 系列的相机而言，今年看起来有着相当不错的升级。虽然苹果没有最出色的硬件，但它在有意义的地方做出了一些受欢迎的改进，而且，苹果没有将重要功能只放在最大尺寸的 iPhone 13 Pro Max 上，Pro 和 Pro Max 的摄像头完全一样。

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