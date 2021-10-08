摩根大通调查：中国、美国、英国用户对苹果 iPhone 13 兴趣各不同

IT之家 10 月 8 日消息 一份新的调查发现，想购买新的 iPhone 的消费者对苹果更高端的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 机型表现出更大的兴趣。

在 AppleInsider 看到的一份给投资者的说明中，摩根大通首席分析师 Samik Chatterjee 详细介绍了在美国、英国和中国进行的消费者调查的结果，试图量化消费者对 iPhone 13 和 Apple Watch Series 7 的兴趣。调查结果可能对苹果的新产品系列是个好兆头。

例如，约 65% 的现有 iPhone 用户说他们想升级到新的 iPhone，而约 50% 的安卓用户说他们想换成 iPhone。这些统计数字是全球性的，有趣的是，美国消费者的升级或换平台的兴趣比英国或中国低。

至于升级者最想要的 iPhone 13 功能，22% 的美国受访者提到了相机，19% 提到了 5G，16% 提到了性能。最想要的功能在英国和中国有所不同。在英国，19% 的人说他们总是升级，而 18% 的人说性能是关键功能。在中国，22% 的人提到了性能，17% 提到了 5G。

在美国和加拿大，换机者认为性能是他们想弃用安卓手机换成 iPhone 的首要原因。在中国，25% 的受访者说换手机的原因是在用的手机太老，而 24% 的人说性能是关键因素。

说想在早期购买一部新 iPhone 的受访者中，绝大多数美国人（54%）想要一部 iPhone 13 Pro Max。其他地区的情况也差不多，43% 的英国消费者和 47% 的中国消费者说他们计划购买苹果 iPhone 13 Pro Max。

有趣的是，在目前拥有安卓设备的潜在用户中，较小的 iPhone 13 Pro 是最受欢迎的机型，而 iPhone 13 Pro Max 排在第二位。美国换机者仍然将 iPhone 13 Pro Max 作为他们的首选设备。

受访者还拥有一系列不同的 iPhone 型号，其中最受欢迎的是 iPhone 11、iPhone 12 和 iPhone XS 或 XR。

在拥有安卓设备的人中，大多数计划换平台者来自美国和英国的三星手机用户。在中国，大多数调查对象拥有华为手机。

就消费者对 Apple Watch 7 系列的兴趣而言，约 70% 的受访者希望升级到新的 Apple Watch，其中 30% 是潜在的首次购买者。消费者表示，健身和健康功能是升级的首要原因。

IT之家了解到，摩根大通的调查是基于向美国、英国和中国的 514 名消费者发出的调查问卷进行的。其中，201 人拥有 iPhone，313 人拥有安卓手机。按地区细分，252 名来自美国，135 名来自英国，127 名来自中国。