苹果被发现在 iOS 15 设置中为 Apple Music 等自家服务打广告

IT之家 10 月 7 日消息 据 AppleInsider 报道，购买了新 iPhone 13 或最近升级到最新的 iOS 15 的用户近日发现，苹果在设置菜单中为 Apple Music 和 Apple Arcade 打广告。

这些广告出现在用户的苹果 ID 下方和所有系统设置上方，邀请用户免费试用苹果的各种服务。用户称，他们看到了 Apple Music 的三个月和六个月的试用期广告，以及 Apple Arcade 的三个月试用期广告，不过也可能会有其他服务的广告。

似乎只有当设备用户不是当前服务用户时才会显示这些广告，这意味着苹果可能参考其服务数据库，以每个用户为基础激活广告。根据社交媒体上的报道，一些用户已经能够通过与广告的互动来拒绝这些广告。

这些广告何时开始出现尚不清楚，但至少可以追溯到 10 月 4 日。

对于作为平台运营商并在上述平台上与服务提供商竞争的苹果公司来说，在其处理一连串国内外反垄断投诉的过程中，这些促销广告可能被证明是有问题的。正如 Epic 游戏公司首席执行官蒂姆-斯威尼（Tim Sweeney）所指出的，苹果在设置应用提供的服务是一种权力的滥用。

静态广告位是在对苹果的商业行为进行严格审查的情况下出现的，这些商业行为被开发商、政府机构和立法者称为反竞争。App Store 高达 30% 的佣金率和对第三方应用商店的限制，最近一直备受关注，但苹果也因一系列潜在的问题而受到关注，包括平台主导地位、限制硬件接入和对应用和服务采取围墙式做法等等。

为了安抚批评者，同时又不失去一个有利可图的收入来源，苹果公司正在作出零星的让步，以慢慢重塑 App Store 的政策。8 月，该公司达成了一项协议，以解决反对 App Store 收费和佣金的集体诉讼。如果获得批准，该协议将为小型开发者创建一个 1 亿美元的基金，并允许应用程序制造商与用户联系，使用其他付款方式。

IT之家了解到，最近的一项让步是，这家科技巨头宣布修改 App Store 的政策，允许阅读类 App 也可绕过 App Store 支付，这一变化将在全球范围内生效，是为了结束日本公平贸易委员会对 App Store 政策的调查。