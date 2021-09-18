中国电信与科大国盾量子联合成立量子公司，推动科研成果转化

IT之家 9 月 18 日消息 今日由合肥市人民政府和中国电信安徽公司共同主办的 2021 量子产业大会在合肥市开幕。大会上，中国电信和科大国盾量子联合成立的中电信量子科技有限公司正式揭牌。中国电信党组书记、董事长柯瑞文表示，中国电信积极参与量子科技研究，发挥企业优势，打造量子产业生态圈，推动量子通信科研成果转化。

官方表示，中电信量子科技有限公司的成立，将联合中科大通过促进产学研协同创新，整合量子通信技术、国产商用密码技术、大数据、云计算等前沿技术，加快推动量子科技创新应用攻坚和成果转化。融合 5G 和量子信息技术，实现运营商首款量子密话产品商用；联合生态合作伙伴成功研制量子安全网关、量子安全通信模组、量子安全对讲、量子安全视频会议终端等产品；形成量子城域网、量子安全组网、量子安全移动办公等解决方案。

此外，双方还将合作，加快量子科技在通信运营领域的技术验证、应用推广和标准制定，加快推动量子科技基础研究和技术研发成果向多行业领域的融合创新应用，形成量子信息产业化全链条布局。

柯瑞文表示，中国电信始终坚持以积极开放的心态，与量子科技产业链的合作伙伴开展合作。目前中国电信已协同紫光、华为、中兴、新华三、奇安信等行业头部企业初步构建起科研-研发-量产-市场的量子科技产业链。未来，中国电信将在量子基础器件研发、量子核心设备研制、量子应用设备研制、集成及应用技术、建设及运营服务等领域联合生态伙伴联合攻坚、合作共赢。

据IT之家了解，在本次大会上，中国电信发布了量子密话、量子物联网、量子安全云等创新应用成果。量子密话作为基于国家量子保密通信干线的首个 5G 加密通信应用，实现了用户通话、短信等通信信息端到端加密传输，全方位保护用户信息安全。量子物联网是中国电信具有完全知识产权的物联网量子加密安全产品，可为智慧燃气、智慧城市、智慧园区、工业物联网、车联网等物联网系统提供量子安全支撑。量子安全云则创新实现了量子密码服务与业务平台的紧密融合，可广泛应用于政务、金融、医疗、企业等领域。一系列量子安全产品的发布，展现了中国电信做强做优做大安全服务产品，筑牢安全屏障，维护网信安全的决心，也是云改数转战略中以客户为中心要求的具体实践。

大会期间，中国电信与国盾量子、辰安科技、本源量子、中电信量子、国仪量子、新华三等单位共同启动量子信息应用产业生态合作仪式，并进行了量子产业标杆项目的集中签约，内容涵盖民生应用、工业物联网、量子安全通信模组、量子安全车联网、量子安全智能网络等领域。