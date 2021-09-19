正式发售在即，首批苹果 iPhone 13 Pro Max 国行版订单进入准备发货阶段

IT之家 9 月 19 日消息 9 月 17 日，全新 iPhone 13 系列开启预购，并将于 9 月 24 日正式发售。据IT之家网友反馈，目前，首批苹果 iPhone 13 Pro Max 国行版订单已进入准备发货阶段。

订单页面显示，这款 iPhone 13 Pro Max（1TB，石墨色）预计送达日期为 9 月 24 日。这也与往年一样，首批苹果新机订单将于正式发售首日送达用户。

苹果表示：“我们正在准备订单发货。发货后我们会尽快通过电子邮件或 iMessage 告知你送货信息，如果你选择了开具电子普通发票，发票也将同时发送。”

苹果 iPhone 13 系列包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 四个版本，屏幕尺寸依旧分别为 5.4 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸。国行版售价如下：

iPhone 13 mini

128GB：5199 元

256GB：5999 元

512GB：7599 元

iPhone 13

128GB：5999 元

256GB：6799 元

512GB：8399 元

iPhone 13 Pro

128GB：7999 元

256GB：8799 元

512GB：10399 元

1TB：11999 元

iPhone 13 Pro Max

128GB：8999 元

256GB：9799 元

512GB：11399 元

1TB：12999 元

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