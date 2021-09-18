为宣传 iPhone 13/Pro 电影效果模式，苹果在推特创建专属标签和表情

IT之家 9 月 18 日消息 苹果新发布的 iPhone 13 系列机型全部搭载电影效果模式，可以在视频拍摄时自动进行前后景对焦，同时支持后期调整景深和虚化效果。为了宣传这一功能，苹果在推特（Twitter）创建了一个新的标签，名为：#HollywoodInYourPocket，意味“口袋中的好莱坞”。不仅如此，苹果还制作了带有 Logo 的电影故事版表情，附在标签后方。

在视频中，苹果演示了 iPhone 13 Pro 手机拍摄电影的场景。起初，相机的焦点位于前景人物，但是随着中景走入另一位演员，相机的焦点自动移至后者，效果类似专业的电影摄影师。

▲ 图片来自 9to5Mac

苹果表示，电影人常运用焦点转换这一技巧，在不同主体间调整聚焦对象，借此来引导观众对影片内容的关注重点。现在，iPhone 让你也能轻松地以同样的叙事手法来创作自己的视频。

拍摄一开始，电影效果模式就会将焦点锁定在拍摄主体上，同时在周围营造出优美的景深效果。电影效果模式还会对即将入镜的主体进行预判，并在适当的时机自动聚焦到新主体上。所以现在用户轻轻松松就能拍出电影感十足的视频大片了。

IT之家了解到，iPhone 13/Pro 的电影效果模式，还支持杜比视界 HDR 拍摄。根据研究人员的说法，苹果在推特上推出的这一标签，目的是在手机发售后鼓励大家使用这一功能，并将拍摄的视频附带标签在推特上进行分享。这一标签的有效时间，预计将持续到 12 月 17 日。