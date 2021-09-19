AMD 锐龙 1000 至 3000 系处理器芯片组驱动有漏洞，官方建议尽快安装安全更新

IT之家 9 月 19 日消息 据 AMD 官方消息，AMD 锐龙 1000 至 3000 系处理器芯片组驱动存在一个高危漏洞，AMD 建议所有使用该芯片的 Windows 用户尽快安装安全更新。

据介绍，通过该漏洞，不法分子可以转储系统内存，从而偷取用户的敏感数据。

据 The Report 报道，这个漏洞的代号为“CVE-2021-26333”，是由网络安全公司 ZeroPeril 的联合创始人 Kyriakos Economou 首先发现的。它存在于 AMD Platform Security Processor（平台安全处理器，简称 PSP）驱动中。

Kyriakos Economou 指出，他在这个驱动里面发现了 2 个问题，可以允许非管理员用户转储系统内存，并且查找那些由操作系统处理的敏感数据。

在我们的测试当中，我们成功地泄露了几个 GB 的未初始化物理页面资料。这些内容从内核对象至任意地址（pool address）都有，而它们是可以被用于绕过像是 KASLR 等的漏洞规避措施，甚至可以在 \Registry\Machine\SAM 中注注册包含用户验证凭证的键映像，用于之后的攻击中。

IT之家了解到，微软在前段时间已经推出了每月的安全性更新，这次更新包含了对 PSP 驱动芯片组的更新，AMD 也在自己官网的页面中敦促用户尽快安装更新。