AMD EPYC Milan-X 处理器参数曝光：最高 64 核，3D 缓存可达 768 MB

IT之家 9 月 16 日消息 AMD 下一代 EPYC 霄龙服务器处理器代号为 Milan-X，是目前 Milan 处理器的升级版。根据外媒 wccftech 消息，这款处理器的参数在推特上被曝光，爆料者为 @ExecuFix。

Milan-X 处理器预计将提供 16、24、32、64 颗核心版本可选，旗舰型号 7773X 将具有 64 核 128 线程，基础频率 2.2GHz，加速频率 3.5GHz，TDP 功耗可达 280W。值得注意的是，处理器预计将采用 3D V-Cache 缓存技术，总 L3 缓存容量可以达到惊人的 769MB。此外，处理器将集成 8 颗 CCD 芯片，以及一块较大的 IO 芯片。

AMD 这项技术将缓存进行堆叠，与 CPU 核心 CCD 芯片紧密封装在一起，实现超高的容量。外媒预计，AMD 此款处理器芯片本身将具有 256MB L3 缓存，外置 512MB L3 缓存，总容量是现有 EPYC Milan 处理器的三倍。

AMD EPYC Milan-X 处理器产品线：

EPYC 7773X 64 Core (100-000000504)

EPYC 7573X 32 Core (100-000000506)

EPYC 7473X 24 Core (100-000000507)

EPYC 7373X 16 Core (100-000000508)

对于 32 核的处理器，爆料者表示其具有 2.8 GHz 主频，加速频率 3.6GHz。外媒预计其可能依旧使用 8 颗 CCD，因为这款型号同样配备 769MB 的 L3 缓存。而对于 24 核的型号，其加速频率提升至 3.7GHz，TDP 为 240W；16 核的型号，加速频率可达 3.9GHz，TDP 240W。

IT之家了解到，AMD 此前发布的 3D V-Cache 技术，有望首先在 EPYC Milan-X 系列处理器上应用，预计产品将于 2022 年下半年发布。