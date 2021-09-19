微软 Surface Pro 8 曝光：搭载 11 代酷睿 CPU，预装 Win11 系统，两侧边框更窄

IT之家 9 月 19 日消息 微软 2021 秋季发布会将在北京时间 9 月 22 日举行。微软称，在本次发布会中，我们将与大家分享有关硬件设备及 Windows 11 的相关讯息。

根据爆料，我们可以期待看到 Surface Duo 2 和新的 Surface Pro 8 、Surface Go 3 等产品。接IT之家网友 @他顺口你当真 热心投递，微软新款 Surface Pro 8 已经上架了某电商平台，但未公布售价。

据称，该机将搭载英特尔 11 代酷睿处理器，采用 13 英寸 120Hz 高浏新率窄边框屏幕，运行 Windows 11 系统，还有双雷电接口。

Surface Pro 是微软旗下主要的旗舰 Surface 产品，也是自 2012 年推出 Windows 8 以来便一直存在的产品。微软现在正计划推出为 Windows 11 准备的新款 Surface Pro 8。

此前有消息人士表示，该公司正计划在 Surface Pro 8 上搭载更大的显示屏，并缩小边框。

据称，微软将在至少一款 Surface Pro 8 型号上支持 Thunderbolt 雷电接口。这是微软第一次在 Surface 设备上支持 Thunderbolt，此前人们对安全问题感到担忧。

此外，微软还计划在至少一款 Surface Pro 8 型号上取消 USB-A 端口，并支持 Thunderbolt。

微软还将在 Surface Pro 8 上搭载英特尔最新的第 11 代酷睿芯片，并像 Surface Pro X 和 Surface Laptop 4 一样提供可更换的 SSD 硬盘。