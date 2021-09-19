投行称苹果、联发科将削减台积电代工订单，主要是 7/5nm 工艺

9 月 19 日消息，据联合日报，作为当前全球最大的芯片代工商，台积电在芯片代工市场的份额远高于其他厂商，领先的 7nm 和 5nm 制程工艺，更是为他们带来了大量的营收。

而有投行预计，今年四季度台积电的芯片代工订单可能会减少，四季度的营收增长率，可能也会低于市场预期。投行在报告中提到，苹果公司和联发科这两大客户，就将削减在台积电的芯片代工订单。

这份报告是在花旗集团和汇丰银行等投资银行对台积电的一系列乐观预期之后发布的。花旗在其最新报告中称，苹果本月早些时候推出的最新智能手机订单强劲，加上半导体行业的整体供应紧张，将导致台积电在今年剩余时间内连续实现季度收入增长。

投行预计将削减在台积电订单的这两大客户中，苹果是目前台积电 5nm 工艺的主要客户，A14 和 A15 处理器及 M1 芯片，都是由台积电采用 5nm 工艺代工；联发科主要是采用台积电的 7nm 工艺，代工 5G 智能手机蜂窝调制解调器。

不过，在报道中，外媒也提到，苹果削减的，主要前一代智能手机处理器的代工订单，也就是用于 iPhone 12 系列智能手机的 A14 处理器的订单。在 iPhone 13 已经发布，即将大规模上市的情况下，iPhone 12 的需求势必会减少，削减 A14 处理器的订单也在意料之中。

投行预计，苹果和联发科削减台积电 5nm、7nm 工艺的代工订单，将导致台积电四季度的营收，由此前市场预计的增长 10%，下降到增长 5%。