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消息称苹果将推两款折叠屏手机，预计 2023 年问世

2021/9/19 11:35:37 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 19 日消息 据 Business Korea 报道，有业内的消息人士表示，苹果正在开发两款折叠屏手机，预计将于 2023 年问世

▲ 可折叠苹果 iPhone 的 3D 效果图，图片来源：LetsGoDigital

该消息人士透露，苹果将推出的这两款折叠屏手机，可能一款为左右开盖式另一款为上下掀盖式

消息人士还指出，苹果和 LG Display 目前正在共同开发一种可折叠 OLED 面板。据介绍，这种面板将采用蚀刻技术，以减少内折式显示面板的厚度，可能是 7.5 英寸面板。苹果的可折叠手机可能是将首次采用这种新型面板。

市场研究公司 DSCC 的数据显示，去年三星电子在折叠屏手机市场的份额达 87%，除了三星外，华为、小米等手机厂商也在发布新折叠屏产品。

据报道，业内人士表示，苹果在一段时间内，将无法引领可折叠智能手机市场，即使在苹果首款可折叠智能手机发布后，三星的市场份额也不太可能低于 75%。

IT之家了解到，Counterpoint Research 的数据显示，可折叠手机占据全球智能手机市场份额的增长速度一直在提升，预计 2023 年市场规模将达到 9000 万部，2025 年将达到 1 亿部。

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关键词：苹果折叠屏手机折叠屏iPhone

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