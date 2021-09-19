三星德国网站上线 Galaxy S21 FE 产品页面，预计近期发布

IT之家 9 月 19 日消息 此前有消息称三星 Galaxy S21 将于 9 月进入量产阶段，而现在三星 Galaxy S21 FE 的支持页面已经出现在了三星德国网站上，看起来三星正在进行最后的准备阶段。

不过可惜的是，支持页面没有透露太多关于这款手机的信息，但从中可以确认三星 S21 FE 的型号是 SM-G990B/DS（欧洲）。

IT之家了解到，三星已经已开始在 Galaxy S21 手机上测试基于 Android 12 的 One UI 4.0 系统，预计会在今年年底为更多手机提供支持，预计 S21 FE 将成为首批支持 One UI 4 升级的 Galaxy 手机之一。

根据爆料，该机将搭载高通骁龙 888 芯片和 6G/8GB 内存，配备 128/256GB 的存储空间，它还将采用 6.4 英寸 AMOLED 屏幕和 32 MP 前置镜头，尺寸为 155.7×74.5×7.9mm，支持 IP68 级防水，预计还会采用屏下指纹识别，内置 4500 mAh 电池，提供黑色、白色、紫色和绿色。

据称，该手机将支持两款充电器，EP-TA800 (25W) 和 EP-TA845 (45W)，但恐怕都需要你自己去另行购买。