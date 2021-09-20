消息称苹果将在 2022 年发布重新设计的 iPad Pro

IT之家 9 月 20 日消息 彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）在其最新一期的《Power On》时事通讯中分享了他对未来苹果产品的期望。

古尔曼预计新的 MacBook Pro 和 AirPods 将在 2021 年底前发布，但他预计至少在明年之前不会有任何其他突破性的产品发布。

展望 2022 年，古尔曼表示，苹果计划推出几款产品，包括新的 AirPods Pro、重新设计的 iPad Pro、搭载苹果芯片的 Mac Pro 与 MacBook Air，还有多达三款新的 Apple Watch 等。

新的 AirPods Pro 将采用运动传感器进行健身跟踪，苹果还测试了一种更小的设计，消除了 AirPods Pro 的耳机柄。对于重新设计的 iPad Pro，苹果正在测试一款新的玻璃背板，该背板支持无线充电，能够将 AirPods 放在 iPad Pro 的背面来为其充电。

此外，古尔曼认为，2022 年可能也是苹果上马 MR（混合现实）头显产品的一年，该头显结合了增强现实 AR 和虚拟现实 VR 的功能，但真正发布可能还需要两年到四年的时间。

IT之家了解到，古尔曼坚称，苹果正在为未来的 iPhone 开发卫星通信功能，该功能允许用户在没有手机服务的地区发送短信和提交紧急报告，并指出这些功能“还没有准备好”。