微软：Win11 将减少磁盘占用，功能可以按需加载

IT之家 9 月 20 日消息 Win11 将于 10 月 5 日面世，它带来了几个重要的设计变化，包括上下文菜单和通知中心的新设计。

据微软高管称，Win11 将减少各种预装 App 的磁盘占用。Win11 对操作系统和 App 的压缩技术进行了更改，如便笺和 Microsoft To Do 等 App 的默认状态实际上只是一个索引，只在用户打开后才进行下载。

例如，当用户第一次从开始菜单启动便笺，用户将看到一个新的加载屏幕，然后其余的应用程序二进制文件将按需加载，而无需用户进行任何手动操作。微软官方表示：“这减少了磁盘占用的大小，你也会看到更少的后台更新活动和下载流量。”

微软还减少了操作系统本身和 Edge 浏览器的磁盘占用。IT之家了解到，在一份支持文件中，微软指出预装的以太网和 WiFi 驱动程序现在作为 FOD（按需功能）提供。

默认情况下，驱动程序将预安装以改善整体体验，但如果用户不需要这些驱动程序，就可以在设置中手动删除不适用于设备硬件的驱动程序的 FOD。

此外，Win11 将记住优先级状态，并且可以更好地与硬件通信。因此，Win11 的恢复时间快了 25%，而 Windows Hello for Business authentication 则提高了 30%。

微软澄清，圆角和云母等新设计元素不会导致性能下降，其性能将优于 Win10 的亚克力设计元素。