全球首创，山东港口青岛港自动化桥吊“一对多”监控系统完成上线测试

IT之家 9 月 20 日消息 山东港口青岛港发布消息，由时代楷模“连钢创新团队”自主研发的自动化桥吊“一对多”监控系统顺利完成上线测试，标志着在自动化码头远程监控领域取得革命性突破，在全自动码头向全智能码头转型升级的道路上迈出坚实一步。

▲ 图自山东港口青岛港

IT之家了解到，目前全球自动化集装箱码头中，自动化桥吊远程监控作业均采用远程监控台与现场岸桥一对一连接模式，一名远程监控员同一时间只能监控一台桥吊。为进一步突破传统自动化码头装卸作业瓶颈，“连钢创新团队”历经 6 个月攻坚克难，自主设计完成了自动化桥吊“一对多”监控系统。

该系统颠覆全球自动化码头桥吊远程监控“一对一”的传统模式，能够实现远程监控员按照既定条件通过 1 个监控台监控全场任意岸桥，且系统设有智能指令排队机制，可以根据指令重要性、作业状态的安全性等逻辑条件设定优先级，从而实现现场作业效率及人员利用率同步提升。经测试，该系统能够有效节省远程监控员人力配置 70% 以上，实现效率效益双提升。

山东港口青岛港全自动化集装箱码头是目前世界上技术最先进、自动化程度最高、装卸效率最快的自动化码头，也是亚洲首个全自动化集装箱码头，自动化程度超过鹿特丹港等世界级港口。