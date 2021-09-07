一口气，米哈游连告B站 7 次。

B站作为国内原神衍生内容最大的发布平台，却反遭其开发公司米哈游状告，这是为何？

企查查数据显示，米哈游以“侵害作品信息网络传播权纠纷”向B站关联公司上海宽娱数码科技有限公司提起诉讼。

外界纷纷猜测，昔日恋人对簿公堂或与B站屡禁不止的“内鬼”视频有关。7 连告或许是米哈游直接对 7 个内鬼下手。玩家大呼“米哈游，你终于开始干活辣！”

米哈游为何要状告B站

米哈游为何要状告B站？

劳动法答主知乎网友“法律人袁亚洋”认为，这只是米哈游内鬼诉讼的必要程序。

游戏圈里的“内鬼”指的是，将未公布的游戏版本提前泄密给玩家的内部人员。每当新游戏版本上线时，“内鬼”为了流量会长期持续地曝光零星物料。

但《原神》1.5 版本正式上线前在B站上曝光的物料可不能用“零星”来形容。

B站出现了大量搬运国外测试版本内容为主的 UP 主，其中夹杂着几位爆料速度最快，且没有出过错的真“内鬼”。直到现在，在B站上搜索“原神 1.5”还能检索到很多内容。

▲ 烟绯的技能

▲ 角色“优菈”

新版版大面积泄密严重伤害玩家的用户体验，“什么? 内鬼帮我做卡池上的规划? 我本来就想收集到原神里的全部角色, 我不接受这个理由! 什么? 提前给我做攻略轻松通关? 很厉害哦，你在教我做事还是在帮我玩游戏，然后我就没有东西玩了?”

本来被剧透一脸的玩家就已经非常不爽，甚至还发现“内鬼视频”会出现在官方视频下方的推荐区。

对米哈游影响更为致命，新版本泄密打乱了本来的运营节奏，导致部分玩家流失不说，甚至还会影响《原神》的流水营收。

毕竟让玩家提前知道后续版本的 UP 池角色，玩家自然会作出提前决策。尤其是很多玩家会受到社群舆论的影响，导致很多人气一般或者强度一般的角色遭遇滑铁卢。

按理来说，涉嫌泄密的“内鬼”大概率是与米哈游签订了保密协议的测试人员。

知乎网友“法律人袁亚洋”分析称，网络侵权案件从法律程序上来讲，米哈游无法得知B站内鬼 UP 主的具体实名信息，所以无法将内鬼直接起诉。

所以需要一个前置诉讼，要求B站提供相关 UP 主的注册信息，也就是本次的案件。

据悉，此类案件一般不需要等到开庭，B站收到传票后，便会向米哈游披露相关用户信息。米哈游再根据该信息进行被告的追加。

简而言之，这与明星微博微博先状告微博，从而获得用户信息是一个道理。

封禁“内鬼”B站账号，“杀鸡儆猴，你现在就是那只鸡”

米哈游状告B站共有 7 个案号，很有可能直接对 7 个内鬼下手。此前，米哈游已经对 2 位元老级“内鬼”的B站账号进行封禁。

7 月初，《原神》对B站 UP 主“堂主-Tz”“Genshin-Tz” 认定为相关侵权人员的非法泄密账号，直接封号处理，官方给出的封禁理由是，恶意投稿。

▲ 《原神》B站官方账号

官方声明中提到，非法泄密行为和影响包括：

1、传播未经允许公开的游戏开发中版本内容；

2、通过传播未经允许公开的游戏信息，借此获利（流量、广告收益等）；

3、传播不准确或片面的游戏新版本内容，误导舆论，进而对游戏口碑及声誉造成负面影响。

随后，“堂主-Tz”在“原神内鬼吧”内发表道歉声明，“内鬼、爆料、拆包，无论是上传内容，还是传播内容，这些行为都是侵权违法的…… 用这种方式赚取流量，是不道德的，也是法律所不容忍的。”

目前，“堂主-Tz”B站账号已被注销，“Genshin-Tz”主页提示为“该用户侵权行为涉及法律诉讼”。仅剩一条视频未失效，这条视频下方，还有网友还进一步补充了 UP 主的状态，“主播不是退网了，主播只是落网了”。

▲“Genshin-Tz”账号首页状态提醒

▲ B站网友调侃

一份米哈游官方曝光的律师函显示，“对于测试人员的严重违约行为，米哈游有权要求其承担违约金 50 万元。”

一位曾经爆料测试服过程的“内鬼”玩家“真正的鬼”自述称，B站账号已被收回，已赔付 10 万。“感谢米哈游高抬贵手，真要追责，50w 是必给的”。

米哈游工作人员和律师曾对“真正的鬼”说“杀鸡儆猴听过没有，你现在就是那只鸡”。

对两位“内鬼”封号处理的官方声明的评论区，玩家自发列出 11 人“内鬼”名单。打击“内鬼”，米哈游任重而道远。

▲ 网友列出的“内鬼”名单

可怜兮兮米哈游反遭黑客嘲讽

“看一次进来夸一次，给我鼓足干劲干起来啊法务部！！”玩家对米哈游重拳打击“内鬼”一事大呼支持，“我只想要玩游戏，每天都有人剧透”、“宝！！！！！支持！！！！！淦翻他们！！！”。

▲ 网友评论大呼支持

另一部分玩家化身“亲妈粉”，觉得是米哈游自己运营出了问题，“怎么不反思一下怎么多游戏，就你家内鬼多”。

▲ 网友让米哈游自己反思下

《原神》每一次开新角色卡池的时候，总是在前一两周公布消息。而这点时间根本不够玩家攒足够的石头，许多玩家对此怨声载道。“他们不泄漏我怎么为喜欢的角色存宝石，难道等你所谓的一个星期说出什么角色，然后我再去存，就想骗我们去充原石”。

不光如此，米哈游更是遭到了黑客嘲讽，“你们服务器安全措施不值一提”。

▲ 反遭黑客吐槽

最开始，米哈游官方上传了 1.5 测试服没有加锁的安装包，国外一个叫 bigboss 的团队立刻将这个数据包下载下来，并在各个 discord 里分发。

紧接着，米哈游又上传了一个测试服的开发版客户端，依然没有加锁。

之后的事情，我们就知道了，新角色、新玩法、不断有未经官方公布的游戏内容大量传播。

由于这次新版本泄漏信息量巨大，甚至有玩家怀疑是《原神》官方默许的结果。

气得米哈游直接下场，在推特上用多国语言警告各位玩家提防游戏信息泄露，并声称将会严惩泄露者。

▲ 原神推特

可等来的却是黑客无情嘲讽，“你们服务器安全措施不值一提”。

一句话，米哈游你可长点心吧。就是不知道这波连告，能不能制止住“内鬼”泄密。