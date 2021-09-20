刘作虎：今年不会推出 T 系列产品，与 OPPO ColorOS 融合后的系统将保留一加 DNA 且不含软件广告

IT之家 9 月 20 日消息 此前有消息称一加今年不会推出一加 9T 或一加 9T Pro。现在 XDA-Developers 得到了官方确认，证实一加今年不会推出一加 9T 系列，不过“会有其他版本”。

值得一提的是，一加将于近期推出一加 9R 的升级款 Oneplus 9RT，有望预装安卓 12 系统，相比目前被网友戏称为一加 8TT 的一加 9R 更值得期待。

一加此前宣布与 OPPO 合并产品和研发团队，并合并 OxygenOS 和 ColorOS 代码库。而一加和 OPPO 的首席产品官刘作虎表示，与 OPPO 的整合是为“一加 2.0”的起点，这是该公司的一个重要里程碑。

就产品和服务而言，他表示 OnePlus 将坚持其“不将就”的主旨和无压力的设计理念。此外，他还表示一加将继续以“更具竞争力的价格”提供多个价位的高品质产品，而且仍将继续允许用户解锁手机（bootloaders）。

今日公告最主要的内容之一是一加 OxygenOS 与 OPPO ColorOS 的合并，从而实现超越所有代码库的集成。一加表示，新的统一操作系统将两大系统完美结合，从而实现两全其美的体验，包括 OxygenOS 的无压力和 ColorOS 的稳定性 + 丰富功能。

不过，该公司没有透露融合之后的新系统的名称。

刘作虎向一加粉丝保证：全新的统一操作系统“将保留你们许多人非常喜欢的 OxygenOS 的 DNA。”

此前，他还将专门为 OnePlus 设备定制这款操作系统，以确保它可以满足用户所有的期望，例如还能像从前一样保持干净和轻快，而且依然支持解锁引导和 ROOT 保修。

虽然新版系统代码库是一样的，但他们也明确表示 OnePlus 和 OPPO 手机上的用户 UI 会有所不同。此外，一加还重申他们不会在其软件中添加广告，原 OxygenOS 负责人 Gary Chen 目前正在监督新版操作系统的开发。

官方表示，这款统一的操作系统将在 2022 年推出，预计将会在下一款 OnePlus 旗舰产品上首次亮相，而现有的一加 8 系列等机型也将支持升级。此外，该公司透露将会在“未来几周内”正式发布基于 Android 12 的 OxygenOS 12。

传闻中的一加 9RT 将配备 120Hz AMOLED 显示屏、高通骁龙 870 的更高档版本、支持 65W 快充、内置 4500mAh 电池，拥有 50MP 的 IMX 766 主摄等。@OnLeaks 透露该公司可能会在 10 月 15 日发布，仅在印度和中国市场销售。

除了 OnePlus 9RT，还有消息称一加正在开发一款名为 OnePlus Buds Z2 的新 TWS 无线耳机，具有主动降噪（ANC）功能，预计将于 10 月的某个时候亮相，当然也有可能会与 OnePlus 9RT 一同登场。