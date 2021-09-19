诺基亚重新杀入中国市场：除 Nokia G50 外还有一款手机和平板电脑已在准备

IT之家 9 月 19 日消息 NokiaPowerUser 发现， 诺基亚移动似乎重新关注起了中国市场。继诺基亚 G50 5G 之后，另一款型号为 TA-1399 的全新智能手机以及诺基亚 T20 平板电脑似乎也将到来。

首先是这款 TA-1399 的新诺基亚智能手机此前出现在了 CQC 质量认证中，认证信息显示该机支持 18W 快充。

除此之外，还有一款诺基亚设备也出现在了 CQC 认证中，从类别来看是诺基亚 T20 平板电脑，而且 HMD 还将在中国市场投放诺基亚 T20 的 TA-1394 型号，均为 10W 快充。

据悉，诺基亚 T20 搭载紫光芯片，GPU 显示为 Mali-G52，具体型号识别为紫光展锐虎贲 T618 和 T700。IT之家了解到，这两款处理器都采用了两个 Cortex-A75 和六个 A55 内核，频率最高可达 1.8 GHz。

根据爆料和泄露内容，诺基亚 T20 将预装 Android 11 系统，配备 10.36 英寸显示屏，支持 4G 和 Wi-Fi 连接，Wi-Fi 版本在欧洲为 190.14 英镑（约 1692.25 元人民币），而 4G 版本为 207.29 英镑（约 1844.88 元人民币）。

此外，诺基亚 T20 还将配备 4GB RAM 和 64GB 内部存储空间，国外似乎只有蓝色版本。

值得一提的是，诺基亚 G50 5G 此前已通过工信部认证确认将进入中国市场，而最近的泄露表明诺基亚 G50 将于 10 月初在欧洲发布，所以这些机型很可能将同时在全球发布并上市。