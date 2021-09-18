破解 AT&T 逾 190 万部手机，一男子被美国判处 12 年监禁

北京时间 9 月 18 日早间消息，本周，美国地方法院判处一名累计破解超过 190 万部 AT&T 手机的男子穆罕默德・法赫德（Muhammad Fahd）12 年监禁。

根据美国司法部公布的情况说明，穆罕默德甚至在知道自己被调查的情况下，仍在继续犯罪活动。他的这些活动总共持续 7 年。在法赫德的宣判听证会上，法官罗伯特・拉斯尼克（Robert Lasnik）表示，法赫德犯下了“可怕的长期网络犯罪”，导致 AT&T 总共损失 2.015 亿美元。

美国司法部表示，2012 年，法赫德通过 Facebook 联系了 AT&T 的一名员工，“用一大笔钱”贿赂他们，让他们协助破解客户的手机。法赫德是巴基斯坦和格林纳达公民。他还劝说这名 AT&T 员工，在该公司的华盛顿州博赛尔呼叫中心唆使他人一同参与欺诈活动。

最终，这些员工为“没有资格的客户”破解手机，而这些客户向法赫德支付费用。2013 年春季，AT&T 推出了一个系统，导致员工在破解 IMEI 时更困难。法赫德随后招募了一名工程师来开发恶意软件，并将其安装至 AT&T 的系统，从而更高效地远程破解手机。美国司法部说，这些 AT&T 员工向法赫德详细介绍了公司的系统和破解方法，帮助他的违法活动。据称，法赫德使用的恶意软件获得了系统信息和其他 AT&T 员工的账号密码。开发者利用这些信息对恶意软件进行改进。

AT&T 指控称，法赫德和他的同伙通过这种方式破解了超过 190 万部手机。借助破解，客户就可以不必在设备上支付费用，给 AT&T 造成了九位数的损失。

在 2017 年遭到起诉之后，法赫德于 2018 年在中国香港地区被捕。他随后被引渡至美国，并于 2020 年 9 月承认合谋实施电信诈骗。