Science 子刊：被人形机器人一直盯着，你会变“蠢”

“你瞅啥？”

“瞅你咋地？”

都知道被人盯着会让人抓狂。

但你知道吗？

被机器人盯着，你也会膈应得慌。

科学家最新研究发现：

当你和人形机器人相互凝视，你的决策速度会变慢！

和机器人玩一局策略游戏

这一研究成果发表在 9 月 1 日的 Science Robotics 上。

意大利的一个 5 人研究团队做了一组实验，调查人形机器人的凝视是否会影响人们在社会决策环境中的推理方式。

他们招募了 40 名实验的参与者，与人形机器人 iCub 来玩一个策略游戏（游戏改编自博弈论中著名的“胆小鬼博弈”）。

每轮游戏里，参与者和 iCub 机器人各自驾驶一辆汽车对撞着冲向彼此。

可能的结果有 4 种：

参与者和 iCub 都直行，各扣 4 分。

参与者和 iCub 都避让，各得 1 分。

参与者直行，iCub 避让，参与者得 3 分，iCub 不得分。

参与者避让，iCub 直行，参与者不得分，iCub 得 3 分。

参与者怎么样才能赢过 iCub？

这取决于他们每轮对 iCub 选择的预判，并选择自己是避让还是直行。

论文里专门提了一嘴：“永远走直线”并不好，可能会拿负分（手动狗头）。

实验特殊的地方在于，参与者每轮做决策时存在是否与 iCub 相互凝视的情况。

研究人员通过脑电图（EEG）测量参与者每轮做决策时，他们的行为和神经活动在这两种情况下是否有差异。

结果显示，不同注视条件下的平均反应时间有显著差异（Z=-2.86，p=0.004）。

避开 iCub 目光的情况下，参与者的平均反应时间为 1.75 秒。

与 iCub 相互凝视的情况下，参与者的平均反应时间为 1.88 秒。

不过，虽然反应有快慢，但参与者的总分在不同条件下并没有显著差异。

那机器人和人类的胜负到底如何？

事实上，45% 的参与者拿了正分。同时，也有 55% 的参与者分数比 iCub 高。

决策速度怎么会变慢？

为什么与 iCub 相互凝视会延长参与者的决策反应时间？

原因在于，与 iCub 相互凝视会让参与者的决策阈值变高。

除了要努力“忽略”来自 iCub 的目光，参与者还会花费更多时间和精力在决策上。

其实，这也怪不了机器人。

只怪我们人类太会“察言观色”了。

人类的许多决定是在社会环境里做出的，这往往需要评估他人的意图。

而我们主要依靠非语言线索来推断他人的心理状态，从而预测他们的行为。

人形机器人的目光，对人类来说也是一个强烈的社会信号。

而不管这个信号与我们要做出的决定相不相关，我们都会调动大脑资源来处理它。

此次研究告诉我们：

人形机器人的凝视会“劫持”人类大脑的“社会认知”机制，让大脑把它当作有意识的真人对待。

虽然和他们像真人一样互动会很意思，但也会妨碍我们更快更好地做出决策。

在特殊情况下，和人形机器人互动导致的注意力分散甚至会给我们带来危险。

另外，这次的研究也科学地证明了：

被人盯着的确会让人不舒服。

不仅仅是被人盯着，就算是被长得像人的机器人盯着都不行。

研究团队介绍

研究的 5 人团队来自意大利技术研究院（IIT）的一个实验室。

实验室名为“人与机器人相互作用的社会认知研究中心”，实验室的负责人 Agnieszka Wykowska 领导了这次研究。

这个被称为“实例”的项目由欧洲研究委员会 (ERC) 资助，旨在解决人们何时以及在何种条件下将机器人视为有意识的存在的问题。

Agnieszka Wykowska 称：

机器人将会越来越多地出现在我们的日常生活中，这就是为什么不仅要理解机器人设计的技术方面，还要理解人与机器人交互的人性方面。

IIT 成立于 2005 年 10 月，总部位于意大利热那亚。

它被普遍认为是意大利最好的研究机构，乃至欧洲最好的科学研究中心之一。

IIT 的机器人研究侧重于多学科领域融合的机器人设计与控制，以及机器人相关的软硬件平台的开发与应用。

IIT 在关节式机器人的硬件平台搭建与相应的上层运动控制上处于世界领先位置，实验用到的人形机器人 iCub 也是由 IIT 建造。

论文地址：

https://doi.org/10.1126/scirobotics.abc5044