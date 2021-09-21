成本大大降低：Relativity Space 计划在 2022 年发射世界上第一枚 3D 打印火箭

IT之家 9 月 21 日消息 太空探索是我国目前发展的一个大方向，但民营航天领域暂未出现拔尖企业，而我们目前看到的大多数此类新闻主要是美国太空探索公司 SpaceX 和蓝色起源等。

SpaceX 等将此前美国工程师耗费数十年的时间研制出的东西在几年内重现并实现可回收利用以将其成本最小化。现在，美国另一家太空公司 Relativity Space 宣布，其 3D 打印机可以在短短两个月内制造出火箭，并试图减少零件数量，且提可靠性。

据美联社和 NBC 新闻等报道，

从此前官推发文来看，其 Terran 1 火箭将于 2022 年初从佛罗里达卡纳维拉尔角 LC-16 发射，而 Stage 2 已通过低温耐压 + 液压机械屈曲测试，接下来是第一阶段的结构测试。

据悉，Terran 1 原定于今年冬天发射，但由于某些原因延期两个月，届时将进行轨道演示飞行，并 2022 年 6 月进行第二次发射。作为 NASA 风险试射演示的一部分，该火箭将携带立方体卫星进入低地球轨道 2（VCLS 演示 2）。

IT之家了解到，除了 Terran 1 之外，该公司还在开发第二种重型、完全可回收利用的火箭，称为 Terran R，暂定目标最早是在 2024 年发射。